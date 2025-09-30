हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLate Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र

Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र

Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंसी में आने वाली दिक्कतें और सही उम्र में बच्चा पैदा करने की जानकारी. जानें हार्मोनल बदलाव, फर्टिलिटी और हेल्दी प्रेग्नेंसी टिप्स के बारें में...

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 30 Sep 2025 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

Late Pregnancy Complications: करियर, लाइफस्टाइल और पर्सनल प्रायोरिटी की वजह से कई महिलाए शादी और प्रेग्नेंसी की प्लानिंग देर से करती हैं. लेकिन अक्सर 30 की उम्र पार करने के बाद प्रेग्नेंसी से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. डॉक्टरों का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि महिलाएसमय रहते सही जानकारी लें और प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले अपनी हेल्थ पर खास ध्यान दें.

इस मामले को लेकर गायनोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका यादव बताती हैं कि 30 साल की उम्र के बाद महिला के पीरियड साइकिल में बदलाव आने लगता है. इस वजह से ऑव्यूलेशन (अंडे का बनना और रिलीज होना) ठीक से नहीं हो पाता. जब ऑव्यूलेशन नियमित नहीं होता, तब कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा इस उम्र में AMH (Anti-Müllerian Hormone) का लेवल भी कम होने लगता है. यह हार्मोन ओवरी रिजर्व यानी अंडों की संख्या और क्वालिटी को दर्शाता है. AMH का स्तर गिरने से फर्टिलिटी कम हो जाती है और प्रेग्नेंसी होने में देर लग सकती है.

ये भी पढ़े- Sun Exposure Safety Tips: सितंबर के बचे हैं सिर्फ 2 दिन फिर भी बढ़ रहा है सूरज का पारा, झुलसती गर्मी में ऐसे रखें खुद का ध्यान

हार्मोनल बदलाव और अनियमित पीरियड्स

30 के बाद महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन एक आम समस्या बन जाती है. इससे पीरियड्स कभी जल्दी, तो कभी देर से आते हैं. अनियमित पीरियड्स की वजह से सही समय पर प्रेग्नेंसी प्लान करना मुश्किल हो सकता है. यही नहीं हार्मोनल असंतुलन कई बार PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) जैसी समस्याएभी पैदा कर देता है, जिससे गर्भधारण करना और कठिन हो जाता है.

30 के बाद प्रेग्नेंसी से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां क्या-क्या हैं

  • अंडों की क्वालिटी कम होना उम्र के साथ अंडे की गुणवत्ता घटने लगती है.
  • मिसकैरेज का खतरा रिसर्च के अनुसार 30 के बाद मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है.
  • हाई रिस्क प्रेग्नेंसी इस उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायरॉइड जैसी समस्याएँ भी प्रेग्नेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं.
  • IVF या अन्य ट्रीटमेंट की जरूरत कई बार प्राकृतिक रूप से गर्भधारण न होने पर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव तकनीक का सहारा लेना पड़ता है.

बच्चा पैदा करने की सही उम्र क्या है?

डॉक्टरों के मुताबकि, महिला के लिए 25 से 30 साल की उम्र गर्भधारण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है. इस दौरान महिला का शरीर हेल्दी होता है, अंडों की क्वालिटी बेहतर होती है और हार्मोनल बैलेंस भी सही रहता है. हालांकि, हर महिला की हेल्थ कंडीशन अलग होती है, इसलिए डॉक्टर से काउंसलिंग करके ही फैमिली प्लानिंग करना सबसे सही विकल्प है.

  • 30 के बाद भी हेल्दी प्रेग्नेंसी कैसे हो सकती है?
  • समय-समय पर फर्टिलिटी टेस्ट करवाएं.
  • संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं.
  • तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें.
  • शराब और स्मोकिंग से दूरी बनाए.
  • जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें.

आज के समय में देर से शादी और करियर प्रायोरिटी के कारण 30 के बाद प्रेग्नेंसी का ट्रेंड बढ़ गया है. लेकिन इस उम्र में शरीर में होने वाले बदलावों और संभावित दिक्कतों को समझना जरूरी है. सही समय पर मेडिकल कंसल्टेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल और फर्टिलिटी चेकअप्स की मदद से महिलाए30 के बाद भी स्वस्थ और सुरक्षित प्रेग्नेंसी पा सकती हैं.

इसे भी पढ़ें- Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 30 Sep 2025 10:44 AM (IST)
Tags :
Pregnancy Fertility After 30 Late Pregnancy Risks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका
जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी! भविष्यवाणी के खिले लोगों के चेहरे, जान लें मौसम विभाग का अपडेट
विश्व
Earthquake Today: सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
सुबह-सुबह आया भूकंप, नींद में उठकर बाहर भागे लोग, 4.7 दर्ज की गई तीव्रता
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, खुद किया कंफर्म, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
गोविंदा के साथ नहीं रहतीं सुनीता आहूजा, एक्टर के अफेयर की अफवाहों पर बोलीं- 'नाराजगी 100% है'
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
रिलेशनशिप
Relationship Tips: हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए रिलेशनशिप की ये बातें, वरना रिश्ते में आ सकती हैं दरारें
जनरल नॉलेज
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं दिखती दवाइयों की दुकान, क्या है इसकी असली वजह?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget