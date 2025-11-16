कांच, प्लास्टिक या पीतल, जानें किस प्लेट में खाना सबसे सुरक्षित और किस बर्तन में नुकसान?

हम अपनी रोजाना की लाइफ में क्या खाते हैं यह जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी यह भी होता है कि किस बर्तन में खा रहे हैं. दरअसल हम रोज जिस प्लेट में खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है. कई बार लोग सुविधा, दिखावट या आदत के हिसाब से बर्तन चुन लेते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि हर प्लेट का शरीर पर अलग-अलग प्रभाव पड़ सकता है. कुछ प्लेट खाने को बिल्कुल सुरक्षित रखती है, जबकि कुछ प्लेटों में खाने से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है. ऐसे में जानना जरूरी है कि कौन सी प्लेट हेल्थ के लिए बेहतर है और किस में खाना खाने से बचना चाहिए. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि कांच, पत्तल, प्लास्टिक या पीतल किस प्लेट में खाना सबसे सुरक्षित होता है और किस प्लेट में खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है.



कांच की प्लेट सबसे सुरक्षित ऑप्शन



कांच की प्लेट को आमतौर पर सबसे सुरक्षित माना जाता है. यह नॉन टॉक्सिक होती है, इसमें केमिकल रिएक्शन का खतरा नहीं रहता है. वहीं गर्म खाना भी इसमें आसानी से रखा जा सकता है और इसमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना कम होती है. साथ ही कांच की प्लेट अब लंबे समय तक इस्तेमाल हो सकती है और इन्हें साफ करना भी आसान होता है. इसलिए कांच की प्लेट में खाना खाना सबसे सुरक्षित माना जाता है.



एनवायरनमेंट के हिसाब से पत्तल प्लेट अच्छी, लेकिन हर बार सुरक्षित नहीं



पत्तल यानी पत्तों से बनी प्लेट एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होती है. यह बायोडिग्रेडेबल होती है और उनमें केमिकल नहीं होते हैं. हालांकि इनका इस्तेमाल तभी सुरक्षित माना जाता है, जब प्लेट साफ हो और इसकी सड़ने की प्रक्रिया शुरू न हुई हो. वहीं गीली या खराब पत्तल में खाने से बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए पत्तल में कभी-कभी खाना सुरक्षित होता है, लेकिन यह हमेशा के लिए सही नहीं होती है.



प्लास्टिक की प्लेट सबसे ज्यादा नुकसानदेह



प्लास्टिक की प्लेट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. इनमें मौजूद केमिकल्स गर्म खाना रखने पर खाने में घुल सकते हैं और यह हार्मोनल असंतुलन, पाचन की समस्या और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है. खासकर माइक्रोवेव में प्लास्टिक प्लेट का इस्तेमाल करना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इसलिए आपको प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाने से बचना चाहिए.



पीतल के बर्तन फायदेमंद, लेकिन उनकी देखभाल जरूरी



पीतल के बर्तन कई प्रकार से सेहत के लिए अच्छे माने जाते है. यह खाने को गर्म बनाए रखते हैं और इनमें कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. लेकिन अगर पीतल पर टिन कोटिंग न हो या पुरानी हो चुकी हो तो खाना प्लेट की धातु के साथ रिएक्शन कर सकता है. जिससे खाना खतरनाक हो सकता है. इसलिए पीतल की प्लेट का इस्तेमाल तभी सुरक्षित है जब उस पर टिन कोटिंग लगी हो.



किस प्लेट में खाना सबसे ज्यादा सुरक्षित?



अगर सबसे सुरक्षित प्लेट की बात की जाए तो कांच की प्लेट में खाना सबसे सुरक्षित माना जाता है. यह प्लेट केमिकल फ्री, टिकाऊ और हेल्थ फ्रेंडली होती है. वहीं पत्तल भी खाने के लिए अच्छी होती है, लेकिन यह साफ और ताजा होने पर ही सेहत के लिए सही मानी जाती है. इनके अलावा प्लास्टिक की प्लेट से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए कई तरह से खतरनाक साबित हो सकती है.

