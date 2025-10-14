हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थब्रेस्ट कैंसर सिर्फ गांठ से नहीं पहचानें, इन शुरुआती लक्षणों पर भी दें ध्यान

ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ गांठ से नहीं पहचानें, इन शुरुआती लक्षणों पर भी दें ध्यान

हर ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण गांठ के रूप में दिखाई नहीं देता. कई बार शरीर छोटे लक्षण दिखता है, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है. थकान और हड्डियों में दर्द भी कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

ज्यादातर लोग ब्रेस्ट कैंसर का पहला और सबसे बड़ा लक्षण ब्रेस्ट में गांठ को मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ बीमारी का एक पहलू होता है. वहीं कई महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती और हल्के बदलाव को नजरअंदाज कर देती है, जो ब्रेस्ट में गांठ के बिना हो सकते हैं‌. यही वजह होती है कि कैंसर बिना किसी चेतावनी के भी बढ़ सकता है. वहीं भारत में अब ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर बन गया है ‌. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च  और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर भारत में कुल महिला कैंसर के लगभग 28 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार है. रिपोर्ट के अनुसार चिंता की बात यह है कि भारत में आधे से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले उन्नत स्तर पर ही पता चल पाते हैं, क्योंकि शुरुआती लक्षणों को ज्यादातर गलत समझा जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है ‌.

ब्रेस्ट में गांठ के अलावा भी होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण 

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण गांठ के रूप में दिखाई नहीं देता है. कभी-कभी शरीर छोटे लक्षण दिखता है, जिन्हें  ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है. कभी-कभी थकान, हड्डियों में दर्द और बिना कारण वजन घटने जैसे लक्षण भी कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं. खासकर जब यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल रहा हो. ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्रेस्ट की एक छोटी दर्द रहित गांठ को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जैसी कुछ प्रकार की बीमारी भी युवा महिलाओं में ज्यादा आम और तेजी से फैलती है. 

ब्रेस्ट कैंसर के छिपे हुए लक्षण, जिन्हें न करें नजरअंदाज

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सभी गांठ कैंसर नहीं होती और सभी कैंसर गांठ के रूप में दिखाई नहीं देते हैं. वहीं अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत स्किन या निप्पल में छोटे हल्के दबाव से होती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण में स्किन पर मोटापा या डिंपलिंग होने लगती है. वहीं महिलाओं को अक्सर हार्मोनल बदलाव जैसे पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के दौरान ब्रेस्ट में बदलाव महसूस होते हैं. ये हार्मोनल बदलाव आमतौर पर दोनों ब्रेस्ट में समान रूप से दिखाई देते हैं, जबकि कैंसर के लक्षण अक्सर एक  ब्रेस्‍ट तक सीमित रहते हैं. ब्रेस्ट में कैंसर का अंदाजा महिलाएं एक ब्रेस्ट में लगातार बढ़ती गांठ से लगा सकती है. इसके अलावा कैंसर वाले ब्रेस्ट में स्किन पर खिंचाव या जकड़न भी महसूस होती है. वहीं कई बार निप्पल का अंदर की ओर खिंचाव भी महसूस होता है. 

सही समय पर पहचान से बचाव संभव

नेशनल कैंसर ग्रिड ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 60 प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर के मामले स्टेज 3 या 4 में ही पता चलते हैं. शुरुआती अवस्था में पहचान होने पर 5 साल की सर्वाइवल दर 90 प्रतिशत से ज्यादा हो सकती है, लेकिन देर से पता चलने पर यह दर काफी कम हो जाती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद महिलाओं को हर महीने खुद से ब्रेस्ट जांच करनी चाहिए. वहीं 20 से 39 साल की महिलाओं को हर 3 साल में क्लीनिकल ब्रेस्ट जांच करानी चाहिए और 44 से ज्यादा उम्र की महिलाओं या ज्यादा खतरे वाली महिलाओं के लिए मैमोग्राफी जरूरी है. एक्सपर्ट्स के अनुसार इन कदमों से ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ने से पहले उसकी पहचान कर सही समय पर इलाज कराया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: Early Warning Signs Of Stroke: इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Breast Cancer Early Signs Womens Health Lump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, कुपवाड़ा में दो आतंकवादियों को किया ढेर
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
इंडिया
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार-राजस्थान तक इस हफ्ते कितनी पड़ेगी ठंड?
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
राजस्थान
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! इतना परसेंट बढ़ गया DA, 6774 रुपये बोनस का भी ऐलान
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! इतना परसेंट बढ़ गया DA, 6774 रुपये बोनस का भी ऐलान
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
ट्रेंडिंग
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
हेल्थ
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget