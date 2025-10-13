हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEarly Warning Signs Of Stroke: इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट

Early Warning Signs Of Stroke: इन 5 लक्षणों को गलती से भी न करना इग्नोर, वरना आ जाएगा स्ट्रोक! तुरंत डॉक्टर से करें कंसल्ट

Signs Of Stroke: स्ट्रोक का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में है. चलिए आपको बताते हैं कि स्ट्रोक आने से पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इन्हें कैसे पहचाने.

By : सोनम | Updated at : 13 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

Warning Signs Of Stroke: स्ट्रोक एक गंभीर बीमारी है, जिसको अगर इग्नोर किया जाता है, तो यह काफी भारी पड़ सकती है. क्योंकि स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, जो हर साल दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है. अगर बात करें कि यह खतरनाक क्यों है, तो वह यह है कि यह अचानक होता है. हालांकि बाकी बीमारियों की तरह हमारा शरीर इसके लिए भी पहले से संकेत देना शुरू कर देता है. अगर इन शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि ये लक्षण और संकेत कौन से हैं.

स्ट्रोक क्या होता है?

हम इसके लक्षण को जानें, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि स्ट्रोक क्या होता है. जब दिमाग के किसी हिस्से में ब्लड फ्लो अचानक रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो स्ट्रोक होता है. इससे होता यह है कि हमको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती. WHO और American Stroke Association दोनों मानते हैं कि शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल मदद लेना जान बचाने और अपंगता से बचने का सबसे बड़ा तरीका है.

क्या होते हैं इनके लक्षण?

बाकी बीमारियों की तरह शरीर में इसके भी कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं. ये भले ही अचानक आते हों, लेकिन इनके आने से पहले कुछ इस तरह के संकेत देखने को मिलते हैं. जैसे कि अचानक और तेज सिरदर्द, जो पहले कभी न हुआ हो, धुंधला या डबल विजन, चेहरे, हाथ या पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन, खासकर शरीर के एक हिस्से में, बोलने में दिक्कत या शब्द क्लियर न होना, अचानक संतुलन बिगड़ना या चलने में परेशानी, चेहरे के एक हिस्से का लटक जाना और अचानक कन्फ्यूजन, याददाश्त में कमी या सही शब्द न मिलना. अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें, तो आपको सावधान होने की जरूरत है.

आपको बता दें कि इस तरह के चेतावनी के पीछे सबएरैक्नॉइड हैमरेज भी हो सकता है, जो अक्सर फटे हुए ब्रेन एन्यूरिज्म की वजह से होता है. इसमें होता यह है कि एन्यूरिज्म धमनियों की कमजोर दीवार पर बनने वाली गुब्बारे जैसी सूजन होती है, जो फटने पर दिमाग में खून बहने का कारण बनती है. इसके फटने के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि गर्दन में अकड़न, अचानक तेज सिरदर्द और आंख की मूवमेंट में दिक्कत, खासकर तीसरी क्रेनियल नर्व पर दबाव पड़ने से. इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: याददाश्त चली जाएगी और हार्मोंस भी होंगे डिसबैलेंस, अगर तुरंत नहीं बदल ली यह खराब आदत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 05:10 PM (IST)
Stroke Early Warning Signs Of Stroke Warning Signs Of Stroke
