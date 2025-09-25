Food to Eat During Navratri Fast: नवरात्रि का पावन पर व्रत रखने वाले लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि व्रत में क्या खाया जाए जो सेहत के लिए भी अच्छा हो और व्रत के नियमों का पालन भी हो. कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना , ये तीनों ही नवरात्रि व्रत में खाने के लिए लोकप्रिय हैं, लेकिन सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन है?

कुट्टू का आटा

कुट्टू का आटा एक ग्लूटेन-फ्री आटा है जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. इसमें मौजूद विटामिन शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं. कुट्टू के आटे में मैग्नीशियम, मैंगनीज और फॉस्फोरस जैसे खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है. व्रत के दौरान कुट्टू के आटे के पूरी, परांठे या पकौड़े बनाकर खाए जा सकते हैं.

सिंघाड़े का आटा

यह आटा भी ग्लूटेन-फ्री होता है और इसमें एंटीऑक्सिडेंट (antioxidant) गुण पाए जाते हैं. सिंघाड़े के आटे में पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों की अच्ची मात्रा होती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. सिंघाड़े के आटे से बने हलवे, पूरी या पकौड़े व्रत में खाने में स्वादिष्ट और स्वस्थ दोनों होते हैं.

साबूदाना

यह कार्बोहाइड्रेट (carbohydrate) से भरपूर होता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. साबूदाना में कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं. यह वजन बढ़ाने में मदद करता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है. साबूदाना की खिचड़ी, वड़ा या खीर व्रत के दौरान खाने में बहुत लोकप्रिप हैं.

सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?

अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन तीनों में से सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन है? वास्तव में इसका उत्तर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो कुट्टू का आटा सबसे अच्छा विकल्प है. क्योंकि इसमें कैलोरी (calories) कम होती है और प्रोटीन अधिक होती है. अगर आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो साबूदाना एक अच्छा विकल्प है. सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सिडेंट गुणों के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को बढ़ाने में मदद करता है.

