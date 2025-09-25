हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFood to Eat During Navratri Fast: कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?

Food to Eat During Navratri Fast: कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?

Food to Eat During Navratri Fast: नवरात्रि व्रत में कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा और साबूदाना में से कौन सा है सेहत के लिए बेहतर? जानें इनके फायदे और सही चुनाव.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 25 Sep 2025 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

Food to Eat During Navratri Fast: नवरात्रि का पावन पर व्रत रखने वाले लोगों के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि व्रत में क्या खाया जाए जो सेहत के लिए भी अच्छा हो और व्रत के नियमों का पालन भी हो. कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना , ये तीनों ही नवरात्रि व्रत में खाने के लिए लोकप्रिय हैं, लेकिन सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन है?

कुट्टू का आटा

कुट्टू का आटा एक ग्लूटेन-फ्री आटा है जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है. इसमें मौजूद विटामिन शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं. कुट्टू के आटे में मैग्नीशियम, मैंगनीज और फॉस्फोरस जैसे खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है. व्रत के दौरान कुट्टू के आटे के पूरी, परांठे या पकौड़े बनाकर खाए जा सकते हैं.

ये भी पढ़े- Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात

सिंघाड़े का आटा

यह आटा भी ग्लूटेन-फ्री होता है और इसमें एंटीऑक्सिडेंट (antioxidant) गुण पाए जाते हैं. सिंघाड़े के आटे में पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों की अच्ची मात्रा होती है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. सिंघाड़े के आटे से बने हलवे, पूरी या पकौड़े व्रत में खाने में स्वादिष्ट और स्वस्थ दोनों होते हैं.

साबूदाना

यह कार्बोहाइड्रेट (carbohydrate) से भरपूर होता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. साबूदाना में कैल्शियम, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं. यह वजन बढ़ाने में मदद करता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है. साबूदाना की खिचड़ी, वड़ा या खीर व्रत के दौरान खाने में बहुत लोकप्रिप हैं.

सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?

अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन तीनों में से सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन है? वास्तव में इसका उत्तर व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो कुट्टू का आटा सबसे अच्छा विकल्प है. क्योंकि इसमें कैलोरी (calories) कम होती है और प्रोटीन अधिक होती है. अगर आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो साबूदाना एक अच्छा विकल्प है. सिंघाड़े का आटा एंटीऑक्सिडेंट गुणों के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को बढ़ाने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हाइपरटेंशन के मामले, मौतों में भी इजाफा; WHO ने जारी की रिपोर्ट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 25 Sep 2025 11:15 AM (IST)
Tags :
Navratri Fast Singhara Atta Sabudana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
Ladakh Muslim: लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
Ladakh Muslim: लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget