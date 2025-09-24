Intermittent Fasting: वजन घटाने और फिट रहने के लिए लोग अक्सर कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड तेजी से चला है. इसमें खाने और न खाने के समय को खास तरीके से तय किया जाता है. कई लोग इसे मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने और फिटनेस गोल हासिल करने के लिए करते हैं. इसका सबसे फेमस तरीका 16 घंटे खाना नहीं खाना और केवल 8 घंटे के बीच अपना भोजन करना है. हालांकि, हाल ही में हुई एक रिसर्च में इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर चेतावनी दी गई है. इसमें कहा गया है कि इस फास्टिंग का दिल पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है.



रिसर्च में क्या पाया गया

अमेरिका में हुई स्टडी में 19,000 से ज्यादा लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को देखा गया है. इन रिकॉर्ड्स को जांचने के बाद सामने आया है कि जिन लोगों ने दिन का सारा खाना केवल 8 घंटे के अंदर खाया उनके अंदर हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारियों का खतरा 135 प्रतिशत तक बढ़ गया है. इसके मुकाबले जो लोग 12 से 14 घंटे में अपना भोजन करते हैं, उनमें यह खतरा काफी कम था. रिसर्च के अनुसार, कम समय में खाना खाने से शुरुआती फायदे जैसे वजन घटना, साइज कम हो सकते हैं लेकिन लंबे समय में दिल के लिए यह खतरा बढ़ा देता है.



क्यों हो सकता है दिल पर असर

इस रिसर्च में बताया गया है कि खाने का समय कम होने से शरीर पर कई तरह के दबाव पड़ते हैं, जैसे लंबे समय तक भूखे रहने से मांसपेशियां कमजोर हो सकती है. इसके अलावा शरीर की बॉडी क्लॉक पर प्रेशर पड़ सकता है. वहीं लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर पर फिजिकल स्ट्रेस बढ़ सकता है. इसकी समस्या उन लोगों को ज्यादा हो सकती है जिन्हें पहले से दिल से जुड़ी कोई समस्या है.

कैसे रह सकते हैं सुरक्षित

डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय कोशिश करें कि खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में हों. इसके अलावा अगर थकान, चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो फास्टिंग न करें और डॉक्टर से सलाह लें. वहीं किसी भी डाइट या फास्टिंग को शुरू करने से पहले डॉक्टर राय लेना जरूरी है, ताकि सेहत को नुकसान न पहुंचे. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में संतुलन बहुत जरूरी है, जबकि वजन कम करना या मेटाबॉलिज्म बढ़ाना फायदे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम खाने का समय दिल के लिए खतरा बन सकता है.

