हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNewborn Safety Tips: बिस्तर से अचानक गिर जाए न्यू बॉर्न बेबी तो क्या करें? डॉक्टर से समझें लाइफ सेविंग टिप्स

Newborn Safety Tips: बिस्तर से अचानक गिर जाए न्यू बॉर्न बेबी तो क्या करें? डॉक्टर से समझें लाइफ सेविंग टिप्स

Baby Falls Off Bed What To Do: बच्चे जब छोटे होते हैं,तो हमें उनका काफी ख्याल रखना होता है वरना वे गिर जाते हैं और उनको चोट लग जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि बच्चे के गिरने पर क्या करें.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Jan 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

Newborn Fall Prevention Tips: जब आप एक नवजात बच्चे की देखभाल कर रहे होते हैं, तो जिंदगी अचानक बहुत सतर्क हो जाती है. बच्चे के छोटे-छोटे हिलने-डुलने, हाथ-पैर चलाने और पलटने की कोशिशें कई बार ऐसे हादसों का कारण बन सकती हैं, जिनकी कल्पना भी डराने वाली होती है. अक्सर माता-पिता बच्चे को कुछ पल के लिए बिस्तर पर लिटा देते हैं, यह सोचकर कि वह अभी पलटेगा नहीं, लेकिन कई बार यही लापरवाही भारी पड़ जाती है और बच्चा अचानक नीचे गिर जाता है. ऐसे हालात में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला बच्चे की जान बचा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

पटना स्थित ऑरो सुपर स्पेशलिटी क्लीनिक की डॉक्टर दीपा सिंह बताती हैं कि "अगर नवजात बिस्तर से गिर जाए, तो सबसे पहले खुद को शांत रखना बेहद जरूरी है. घबराहट में की गई जल्दबाज़ी नुकसान पहुंचा सकती है. बच्चे को तुरंत उठाने से पहले देखें कि वह रो रहा है या शांत है, सांस सामान्य है या नहीं और शरीर में कोई असामान्य हरकत तो नहीं हो रही. अगर बच्चा बेहोश हो, सुस्त पड़ा हो, सिर से खून आ रहा हो या झटके जैसा कुछ महसूस हो, तो यह मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है. ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी अस्पताल या इमरजेंसी सेवा से संपर्क करना चाहिए."

वे आगे कहती हैं कि यदि बच्चा होश में है और गंभीर चोट के लक्षण नजर नहीं आते, तो उसे धीरे से गोद में लेकर सांत्वना दें. बच्चे का रोना अक्सर डर और झटके की वजह से होता है उसे शांत करते समय उसके सिर, गर्दन, हाथ-पैर और शरीर के दूसरे हिस्सों को ध्यान से देखें, किसी जगह सूजन, नीला निशान या दर्द की प्रतिक्रिया तो नहीं है, इस पर नजर रखें. अगर कहीं से खून निकल रहा हो, तो साफ कपड़े या गॉज से हल्का दबाव डालें, लेकिन ज्यादा जोर न लगाएं.

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

डॉक्टरों के मुताबिक, एक साल से कम उम्र के बच्चे के गिरने के बाद भले ही वह ठीक दिखे, फिर भी डॉक्टर को जानकारी देना जरूरी होता है. कई बार चोट के लक्षण तुरंत सामने नहीं आते. कुछ घंटों बाद बच्चे का व्यवहार बदल सकता है. जैसे जरूरत से ज्यादा नींद आना, बार-बार उल्टी होना, तेज और असामान्य तरीके से रोना, दूध पीने से मना करना या सामान्य से अलग प्रतिक्रिया देना. ऐसे किसी भी बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

कुछ खास संकेत ऐसे होते हैं, जिनमें बिना देर किए इमरजेंसी रूम जाना जरूरी हो जाता है. जैसे सिर के आगे वाले नरम हिस्से में उभार दिखना, नाक या कान से खून या पीला तरल निकलना, आंखों की पुतलियों का बराबर न होना, रोशनी या आवाज से असहज होना या बच्चे का संतुलन बिगड़ना. ये लक्षण अंदरूनी चोट या सिर पर गंभीर असर की ओर इशारा कर सकते हैं.

काफी महत्वपूर्ण होते हैं 24 घंटे

गिरने के बाद अगले 24 घंटे बच्चे के लिए सबसे अहम होते हैं. डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को आराम करने देना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीच-बीच में हल्के से जांच भी करते रहना चाहिए. अगर बच्चा सामान्य तरीके से सांस ले रहा है और ठीक से प्रतिक्रिया दे रहा है, तो उसे सोने दिया जा सकता है. हालांकि, अगर उसे जगाने में परेशानी हो या वह बिल्कुल प्रतिक्रिया न दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. इस दौरान बच्चे को जोरदार खेल, उछल-कूद या किसी भी तरह की गतिविधि से दूर रखना चाहिए. शांत खेल, गोद में लेकर कहानी सुनाना या स्ट्रॉलर पर हल्की सैर जैसी चीजें सुरक्षित मानी जाती हैं. अगर बच्चा डे-केयर जाता है, तो वहां के स्टाफ को गिरने की जानकारी जरूर दें, ताकि वे अतिरिक्त सतर्कता बरत सकें.

इसे भी पढ़ें: Oversleeping Side Effects: कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं सो रहे आप? हो सकती है यह गंभीर समस्या, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 11 Jan 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Newborn Falls From Bed Baby Falls Off Bed What To Do Newborn Head Injury Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Syria पर Trump ने किया बहुत बड़ा हमला, अमेरिका का दावा कि कई ISIS ठिकाने हुए ध्वस्त
Bihar के Hazipur में कंबल वितरण के दौरान मची लूट, मौका देख निकले Chirag । Breaking News
Ankita Bhandari Murder Case में बंद के ऐलान पर बंटे व्यापारी, CBI जांच की मांग पर बढ़ा विवाद
PM Modi Somnath Visit : सोमनाथ में पीएम मोदी की भव्य रैली में उमड़ी हजारों की भीड़
Ankita Bhandari Murder Case अबतक कब और क्या हुआ, विस्तार से समझिए केस कैसे पेचीदा होता चला गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
विश्व
Pakistan Terrorism: 'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
'पाकिस्तानी सेना मुझे देती है न्योता...', लश्कर के आतंकी ने खोली आसिम मुनीर की पोल
हेल्थ
अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?
अनियमित पीरियड्स और स्ट्रेस कितना खतरनाक, जानें PCOS कैसे बनता है रिश्ता टूटने की वजह?
शिक्षा
सेना में अफसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कैसे होती है पढ़ाई? जानें सबकुछ
सेना में अफसर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, कैसे होती है पढ़ाई? जानें सबकुछ
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget