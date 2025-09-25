Empty Stomach Drink for Kids: बच्चों की सेहत और एनर्जी विकास के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि empty stomach drink for kids उनकी सेहत और वजन नियंत्रण में कितनी मदद कर सकते हैं? डॉ. इमरान पटेल बताते हैं कि सुबह-सुबह बच्चों को सही पेय देना उनके पाचन तंत्र को एक्टिव करता है, एनर्जी देता है और मोटापे को भी रोकता है.

गुनगुना पानी

गुनगुना पानी पीना बच्चों के लिए सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय है. यह digestion को सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है

1 गिलास गुनगुना पानी रोज सुबह

इसमें थोड़ी बूंद नींबू डाल सकते हैं

पेट साफ और हल्का महसूस होगा

गुनगुना पानी बच्चों के metabolism को बढ़ाता है और वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है

ये भी पढ़े- Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?

फलों का जूस

बच्चों को खाली पेट फलों का जूस देना उनके लिए एनर्जी बूस्ट के रूप में काम करता है

संतरा, सेब या तरबूज का जूस

बिना शुगर के ही पीने दें

vitamins and minerals से भरपूर होने के कारण शरीर मजबूत रहता है

फलों का जूस बच्चों के immunity system को भी मजबूत बनाता है और दिनभर उन्हें ताजगी महसूस होती है

दूध या दही

बच्चों को सुबह-सुबह ध या दही देना भी लाभकारी है

calcium and protein से हड्डियां मजबूत होती हैं

दही से पाचन सुधरता है

दूध में हल्का हल्दी मिलाकर भी पिलाया जा सकता है, यह इम्यूनिटी बढ़ाता है

हर्बल पानी

कुछ हर्बल पानी जैसे coriander water या fennel water बच्चों को सुबह देना भी फायदेमंद है

पाचन को सुधारता है

बच्चों को ताजगी और एनर्जी महसूस होती है

सुबह-सुबह खाली पेट बच्चों को सही पेय देना उनकी सेहत, पाचन और वजन नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. गुनगुना पानी, फलों का जूस, दूध या दही और हर्बल पानी उन्हें दिनभर एनर्जी देते हैं और मोटापे से भी बचाते हैं. डॉ. इमरान पटेल के सुझाव अनुसार, यह छोटे-छोटे बदलाव बच्चों के जीवन में बड़ा फर्क डाल सकते हैं. सही पोषण और सही समय पर सही पेय देकर आप अपने बच्चों की सेहत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- Newborn Baby Head Crust: न्यू बॉर्न बेबी के सिर पर क्यों जम जाती है पपड़ी, जानें कैसे करें देखभाल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator