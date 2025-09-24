Newborn Baby Head Crust: जब आपके नन्हें मेहमान की प्यारी सी मुस्कान आपके दिन को रोशन करती है, तब अचानक उसके कोमल सिर पर दिखने वाली पपड़ी आपकी चिंता बढ़ा देती है. यह एक आम समस्या है जिसे चिकित्सा भाषा में 'क्रेडल कैप' (Cradle Cap) कहा जाता है. यह देखने में जितनी भद्दी लगती है, उतनी खतरनाक नहीं होती. लेकिन समय रहते इस ध्यान देना जरूरी है.

बता दें, कुछ बच्चों को यह दिक्कत होती है. लेकिन चिंता की बात नही है, क्योंकि घर पर कुछ चीजों के जरिए इसे ठीक करने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि अगर ज्यादा समस्या है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी इस्तेमाल करने से बचें.

बच्चों के सिर पर क्यों जमती है पपड़ी

डॉ इमरान पटेल बताते हैं कि, नवजात शिशुओं के सिर पर पपड़ी जमने का मुख्य कारण मां के हार्मोन का प्रभाव होता है. जन्म के बाद भी शिशु के शरीर में मां के कुछ हार्मोन सक्रिय रहते हैं, जिससे त्वचा रूखी होने लगती है. साथ ही अतिरिक्त तेल के कारण मृत त्वचा कोशिकाएं एकत्र होकर पपड़ी का रूप ले लेती हैं. कभी-कभी 'फंगल इन्फेक्शन' (Fungal Infection) भी इसका कारण बन सकता है, खासकर जब पपड़ी के साथ त्वचा लाल और सूजी हुई दिखाई देती है.

कैसे करें सही देखभाल?

इस समस्या का इलाज घर पर ही संभव हो सकता है. जानिए कैसे...

नरम तेल का प्रयोग : बादाम या नारियल तेल से शिशु के सिर की मालिश करें और 15 मिनट छोड़ दें . इससे पपड़ी नरम हो जाएगी .

धोने का सही तरीका : बेबी शैम्पू ( Baby Shampoo) से धोने के बाद नरम ब्रश या कंघी से हल्के हाथों से सिफारिश करें .

नियमित सफाई : रोजाना सिर की सफाई करने से तेल का जमाव नहीं होगा और पपड़ी धीरे-धीरे कम हो जाएगी .

कब है डॉक्टर से मिलने की जरूरत?

अधिकतर मामलों में 'क्रेडल कैप' (Cradle Cap) खुद से ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर पपड़ी के साथ खुजली, सूजन, लालपन बढ़ रहा हो या फैल रहा हो, तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें. यह एक अस्थायी समस्या है और आपकी सही देखभाल से आपके नन्हें मेहमान का सिर जल्द ही चमकदार और स्वस्थ हो जाएगा.

