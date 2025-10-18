क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह

इंसान का पेट 50 अंडे संभाल सकता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा है. इतना बड़ा प्रोटीन और कैलोरी लोड शरीर को भारी कर देता है. जिसके चलते पेट और गैस्ट्रिक सिस्टम पर दबाव बढ़ता है.

18 Oct 2025 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

अंडा पोषण का सबसे बेहतरीन सॉर्स माना जाता है. इसमें हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन, नौ तरह के अमीनो एसिड, विटामिन ए, बी, बी12, डी, ई, फॉलेट, सेलेनियम और ओमेगा 3 पाया जाता है. यह सभी तत्व शरीर की मांसपेशियों इम्यून सिस्टम और दिमाग के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं. लेकिन कई बार सवाल यह उठता है कि एक इंसान एक बार में कितने अंडे खा सकता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति एक बार में 50 अंडे खा लें, तो उसके शरीर पर क्या असर होता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर एक बार में कोई 50 अंडे खा लें तो उसके शरीर पर क्या असर होगा.

एक बार में 50 अंडे खाने पर क्या होगा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार इंसान का पेट 50 अंडे संभाल सकता है, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा है. इतना बड़ा प्रोटीन और कैलोरी लोड शरीर को भारी कर देता है. जिसके चलते पेट और गैस्ट्रिक सिस्टम पर दबाव बढ़ता है. इसके कारण पेट फूलना, एसिडिटी, गैस और पाचन में दिक्कत हो सकती है. वहीं इतने ज्यादा अंडे एक बार में खाने से शरीर में पोषण का सही अवशोषण नहीं हो पता है और यह लिवर, किडनी और पाचन तंत्र के लिए भी हानिकारक होता है. इसके अलावा एक बार में 50 अंडे खाने पर इंसान की मौत भी हो सकती है.

उत्तर प्रदेश में 50 अंडे की शर्त पर गई थी एक शख्स की जान

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मजाक में लगी शर्त के चलते एक शख्स की जान चली गई थी. दरअसल शर्त यह थी कि जो कोई एक बार में 50 अंडे खा लेगा उसे 2000 रुपये मिलेंगे. वहीं एक व्यक्ति ने यह शर्त मान ली और अंडे खाना शुरू कर दिया. लेकिन 42 वां अंडा खाते ही वह व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

अंडे की सही मात्रा कितनी?

ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए एक दिन में 1 से 2 अंडा खाना पर्याप्त और सुरक्षित माना जाता है. वहीं बॉडीबिल्डिंग या हाई प्रोटीन की जरूरत वाले लोग कभी कभार तीन अंडे खा सकते हैं. इसके अलावा अंडे को उबाला, पोच या हल्का तला हुआ खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. वहीं फ्राइंग या ज्यादा तेल में पकाया हुआ अंडा खाने से सेहत पर इसका उल्टा असर हो सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
18 Oct 2025 07:18 PM (IST)
