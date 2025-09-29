हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSun Exposure Safety Tips: सितंबर के बचे हैं सिर्फ 2 दिन फिर भी बढ़ रहा है सूरज का पारा, झुलसती गर्मी में ऐसे रखें खुद का ध्यान

Sun Exposure Safety Tips: सितंबर के बचे हैं सिर्फ 2 दिन फिर भी बढ़ रहा है सूरज का पारा, झुलसती गर्मी में ऐसे रखें खुद का ध्यान

Sun Exposure Safety Tips: सितंबर के आखिरी दिनों में बढ़ती गर्मी से बचें और झुलसती धूप में खुद का ख्याल रखने के आसान टिप्स. क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 29 Sep 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

Sun Exposure Safety Tips: सितंबर का महीना अक्सर ठंडी हवा और हल्की बारिश की उम्मीद जगाता है, लेकिन इस साल मौसम ने सबको चौंका दिया है. बचे हुए केवल 2 दिन ही हैं और सूरज का पारा (Heat Wave) लगातार बढ़ रहा है. ऐसा लगता है जैसे गर्मी ने पीछे हटने का नाम ही नहीं लिया. झुलसती धूप और उमस भरे मौसम में खुद का ध्यान रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. अगर आप भी सूरज की तेजी में जल्दी थक जाते हैं, त्वचा सुखी हो जाती है या बार-बार पानी की कमी महसूस होती है तो यह जानकारी आपके लिए ही है.

धूप में निकलते समय अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

गर्मियों की तेज धूप में बाहर निकलना अब सुरक्षित नहीं है. ऐसे में हल्के कपड़े पहनना, टोपियां और सनग्लासेस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. प्राकृतिक फाइबर जैसे कॉटन और लिनेन के कपड़े आपकी त्वचा को सांस लेने देंगे और पसीने से होने वाली परेशानियों को कम करेंगे। इसके अलावा, SPF युक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना भी याद रखें.

ये भी पढ़े- Kidney Health Tips: सितंबर में भी झुलसा रही भयंकर उमस और गर्मी, अपना ख्याल कैसे रखें किडनी के मरीज?

हाइड्रेशन है सबसे बड़ी सुरक्षा

गर्म मौसम में पानी की कमी जल्दी हो जाती है। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. अगर आप बाहर अधिक समय बिताते हैं, तो नारियल पानी, नींबू पानी या फलों के जूस का सेवन करें। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि ऊर्जा भी बढ़ाते हैं.

खाने-पीने का रखें ध्यान

गर्मियों में हल्का और फ्रेश खाना ज्यादा लाभकारी होता है. तली-भुनी चीज़ों और अधिक मसालेदार खाने से बचें. सलाद, दही, फल और ओट्स जैसी चीजेंआपकी सेहत को बनाए रखती हैं और पेट की गर्मी को कम करती हैं.

त्वचा और बालों की देखभाल

धूप और उमस से त्वचा सुखी और रूखी हो सकती है. इसलिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल और हफ्ते में दो-तीन बार फेस मास्क लगाना फायदेमंद रहेगा. बालों को भी नियमित तेल से पोषण दें और गर्मी में उन्हें धूप से बचाएं.

शारीरिक गतिविधियों को रखें संतुलित

अगर आप बाहर व्यायाम या चलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी या शाम के समय ही करें, जब सूरज की गर्मी कम होती है. शरीर को थकने से बचाने के लिए हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग सबसे बेहतर विकल्प हैं.

इसे भी पढ़ें- Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 29 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Heat Wave September Heat Humidity Health Risks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Prophet Muhammad insult protest: अहिल्या नगर में बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
हेल्थ
Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget