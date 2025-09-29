Sun Exposure Safety Tips: सितंबर का महीना अक्सर ठंडी हवा और हल्की बारिश की उम्मीद जगाता है, लेकिन इस साल मौसम ने सबको चौंका दिया है. बचे हुए केवल 2 दिन ही हैं और सूरज का पारा (Heat Wave) लगातार बढ़ रहा है. ऐसा लगता है जैसे गर्मी ने पीछे हटने का नाम ही नहीं लिया. झुलसती धूप और उमस भरे मौसम में खुद का ध्यान रखना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. अगर आप भी सूरज की तेजी में जल्दी थक जाते हैं, त्वचा सुखी हो जाती है या बार-बार पानी की कमी महसूस होती है तो यह जानकारी आपके लिए ही है.

धूप में निकलते समय अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स

गर्मियों की तेज धूप में बाहर निकलना अब सुरक्षित नहीं है. ऐसे में हल्के कपड़े पहनना, टोपियां और सनग्लासेस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. प्राकृतिक फाइबर जैसे कॉटन और लिनेन के कपड़े आपकी त्वचा को सांस लेने देंगे और पसीने से होने वाली परेशानियों को कम करेंगे। इसके अलावा, SPF युक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना भी याद रखें.

हाइड्रेशन है सबसे बड़ी सुरक्षा

गर्म मौसम में पानी की कमी जल्दी हो जाती है। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए. अगर आप बाहर अधिक समय बिताते हैं, तो नारियल पानी, नींबू पानी या फलों के जूस का सेवन करें। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि ऊर्जा भी बढ़ाते हैं.

खाने-पीने का रखें ध्यान

गर्मियों में हल्का और फ्रेश खाना ज्यादा लाभकारी होता है. तली-भुनी चीज़ों और अधिक मसालेदार खाने से बचें. सलाद, दही, फल और ओट्स जैसी चीजेंआपकी सेहत को बनाए रखती हैं और पेट की गर्मी को कम करती हैं.

त्वचा और बालों की देखभाल

धूप और उमस से त्वचा सुखी और रूखी हो सकती है. इसलिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल और हफ्ते में दो-तीन बार फेस मास्क लगाना फायदेमंद रहेगा. बालों को भी नियमित तेल से पोषण दें और गर्मी में उन्हें धूप से बचाएं.

शारीरिक गतिविधियों को रखें संतुलित

अगर आप बाहर व्यायाम या चलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी या शाम के समय ही करें, जब सूरज की गर्मी कम होती है. शरीर को थकने से बचाने के लिए हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग सबसे बेहतर विकल्प हैं.

