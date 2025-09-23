Vitamin B12 Heart Attack Risk: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर जब बात विटामिन और खनिजों की हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी आपके दिल के लिए घातक हो सकती है? हाल ही में हुए शोधों ने यह खुलासा किया है कि विटामिन B12 की कमी से हार्ट अटैक (Heart Attack) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

सिर्फ एक विटामिन नहीं, जीवन की आवश्यकता

विटामिन B12 मारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है. यह लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) को ठीक रखता है. वहीं डॉ. बिमल छाजेड़ के अनुसार, "विटामिन B12 की कमी शरीर में कई जटिल प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, जिसमें हृदय स्वास्थ्य भी शामिल है.

हृदय रोग और विटामिन B12 का संबंध

शोध बताते हैं कि विटामिन B12 की कमी वाले लोगों में हृदय रोगों का खतरा अधिक होता है. यह संबंध मुख्य रूप से होमोसिस्टीन नामक एमिनो एसिड के स्तर से जुड़ा है. जब शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम होती है तो होमोसिस्टीन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे धमनियो में सूजन और रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ता है.

बता दें, होमोसिस्टीन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उच्च स्तर हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. यह स्थिति हार्ट अटैक और स्ट्रोक (Stroke) का खतरा कई गुना बढ़ा देती है. विटामिन B12, B6 और फोलिक एसिड (Folic Acid) होमोसिस्टीन की मदद करते हैं और इसके स्तर को नियंत्रित रखते हैं.

विटामिन B12 की कमी होने के लक्षण

थकान और कमजोरी

सांस फूलना

चक्कर आना

त्वचा का पीला पड़ना

मुंह में छाले

झुनझुनी या सुन्नता का अनुभव

कैसे खुद को बचाकर रखें

विटामिन B12 से भरपूर आहार

मांस, मछली और पोल्ट्री

अंडे

डेयरी उत्पाद

फोर्टिफाइड अनाज

हृदय को स्वस्थ रखने के उपाय

नियमित रूप से विटामिन B12 की जांच कराएं

संतुलित आहार लें

धूम्रपान और शराब से परहेज करें

नियमित व्यायाम करें

तनाव मुक्त रहें

आपका दिल आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. विटामिन B12 की कमी जैसी छोटी-सी चीज को नजरअंदाज करना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकता है. इसलिए समय रहते सावधानी बरतें और अपने दिल को स्वस्थ रखें.

