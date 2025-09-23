हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थTylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?

Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?

Tylenol During Pregnancy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेग्नेंट महिलाओं को टाइलेनॉल से परहेज की सलाह दी, जिस पर एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जताई हैं. जानिए क्या है पूरा मामला...

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 23 Sep 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

Tylenol During Pregnancy: गर्भ में पल रहे नन्हें जीवन की रक्षा के लिए एक मां अनगिनत सावधानियां बरतती है. वह अपने भोजन से लेकर अपनी दिनचर्या तक सब कुछ बदल देती है, लेकिन कुछ दवाइयों के लिए बारे में अमेरिका में इस वक्त बवाल खड़ा हो गया है. 

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि, गर्भवती महिलाओं को टाइलेनॉल (Tylenol) जैसी पेनकिलर दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. साथ ही वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच संबंध को लेकर सवाल खड़े किए हैं. जिसके बाद कुछ एक्सपर्ट ट्रंप का विरोध करते हुए कहने लगे कि, ये महिलाओं के लिए सही नहीं है. यानी ट्रंप ने जो भी कहा, उसकी वजह से प्रेनेंट महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

दर्द का सामान्य हल या खतरा?

टाइलेनॉल (Tylenol), जिसे पैरासिटामोल (Paracetamol) के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली दर्द निवारक दवाओं में से एक है. सिरदर्द, दांत दर्द, मांसपेशियों में दर्द और बुखार जैसी समस्याओं के लिए यह एक आम दवा है. 

ये भी पढ़े- Best Time to Drink Alcohol: खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?

क्या बच्चे पर पड़ सकता है असर

टाइलेनॉल का गर्भावस्था में सेवन पर अब तक तो किसी भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि, बच्चे पर किसी तरह का असर हो सकता है. हालांकि, कुछ शोधों में यह पाया गया है कि इसके अधिक उपयोग से बच्चे में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी आ सकती है, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है.

सुरक्षित विकल्प क्या-क्या हैं

गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें. हल्के दर्द या बुखार के लिए प्राकृतिक उपचार जैसे आराम करना, पर्याप्त पानी पीना, और कुछ मामलों में ठंडे पानी का सेक लगाना फायदेमंद हो सकता है.

पेनकिलर और ऑटिज्म का संबंध

जानकारी के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान पेनकिलर दवाओं, खासकर टाइलेनॉल (Tylenol) या एसिटामिनोफेन के अधिक सेवन और बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के खतरे के बीच संबंध हो सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दवा अब तक तो सही नहीं निकला और इस विषय पर और गहन शोध की आवश्यकता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को पेनकिलर केवल डॉक्टर की सलाह पर ही सीमित मात्रा में लेनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें-Weight loss tips: इधर-उधर नहीं, यहां मिलेगी सही राय, जानें मोटापा और बढ़ता वजन मिनटों में कैसे करें कम?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 23 Sep 2025 10:47 AM (IST)
Embed widget