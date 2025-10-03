एक्सप्लोरर
Cough Syrup Deaths: 2 साल से छोटे बच्चों के लिए सिरप खतरनाक, 12 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जारी की एडवायजरी
राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो चुकी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने कफ सिरप को लेकर एडवायजरी जारी कर दी है, जिसमें पैरेंट्स को कई तरह की सलाह दी गई है.
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से एडवायजरी जारी की गई है, जिसमें दो साल से छोटे बच्चों को सिरप नहीं मिलाने की सलाह दी गई है. साथ ही, बच्चों को सिरप पिलाने का तरीका भी बताया है.
Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...
राजस्थान
जयपुर: मरीज को बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाकर लिया वापस, बीजेपी की महिला नेता का वीडियो वायरल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में अभिषेक शर्मा '0' पर आउट, तिलक वर्मा और रियान पराग चमके
बॉलीवुड
कनिका कपूर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 47 की उम्र में भी सुपरफिट हैं 'बेबी डॉल' सिंगर
Advertisement
हेल्थ
7 Photos
लिवर को करना चाहते हैं एकदम हेल्दी, इस कड़वी सब्जी की पत्तियां आज ही डाइट में कर लें शामिल
हेल्थ
7 Photos
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL