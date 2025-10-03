मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस संबंध में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से एडवायजरी जारी की गई है, जिसमें दो साल से छोटे बच्चों को सिरप नहीं मिलाने की सलाह दी गई है. साथ ही, बच्चों को सिरप पिलाने का तरीका भी बताया है.

