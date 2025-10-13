हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNHS Fertility Treatment Ban: बांझपन का मुफ्त इलाज करता है यह देश, IVF से डिलीवरी तक सारा खर्च उठाती है सरकार; अब बंद होने रही सर्विस

NHS Fertility Treatment Ban: बांझपन का मुफ्त इलाज करता है यह देश, IVF से डिलीवरी तक सारा खर्च उठाती है सरकार; अब बंद होने रही सर्विस

fertility treatment: बांझपन महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या है. इसके इलाज के लिए महिलाओं को काफी पैसे खर्च करने होते हैं. चलिए आपको उस देश के बारे में बताते हैं, जहां इसका इलाज फ्री में होता था.

By : सोनम | Updated at : 13 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

NHS fertility treatment: दुनियाभर में महिलाओं के सामने जितनी भी सबसे बड़ी समस्या हैं, उनमें से एक है बच्चा पैदा न होना. भारत समेत दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां मां न बन पाने वाली महिलाओं को लोग तरह-तरह की बातें बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं. कई कपल्स इस दिक्कत से बचने के लिए मेडिकल का सहारा लेते हैं, लेकिन उनको इसके लिए काफी पैसे देने होते हैं. यही कारण है कि गरीब या मिडिल क्लास फैमली इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है.  

ब्रिटेन उन देशों में शामिल है, जहां सरकार की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था (NHS) के तहत अब तक बांझपन के इलाज का पूरा खर्च उठाया जाता रहा है. IVF से लेकर डिलीवरी तक का सारा खर्च सरकार की ओर से कवर किया जाता है. लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं. इंग्लैंड के बाथ और नॉर्थ ईस्ट समरसेट इलाके की क्लिनिकल कमीशनिंग ग्रुप ने नई योजना पेश की है, जिसके मुताबिक अगर किसी महिला के पति का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 30 से ऊपर है यानी वे मोटापे की कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे कपल्स को IVF फंडिंग नहीं दी जाएगी.
   
विवाद क्यों उठा?

NHS मैनेजर्स का कहना है कि उन्हें बेहद कठिन वित्तीय हालात का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए यह कदम उठाना पड़ रहा है. उनका तर्क है कि मोटापे से प्रभावित कपल्स में गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है. लेकिन एक्सपर्ट इस दावे को खारिज कर रहे हैं. ऑक्सफोर्ड फर्टिलिटी के प्रोफेसर टिम चाइल्ड ने इसे “IVF को सीमित करने का बहाना” बताया है. वहीं, कैंपेन ग्रुप Fertility Fairness की सारा नॉर्क्रॉस ने कहा कि वह इस फैसले से “हैरान और आहत” हैं.

नए दिशा-निर्देश भी चर्चा में

इसी बीच, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस (NICE) ने नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें IVF के दौरान अपनाए जाने वाले कई लोकप्रिय “एड-ऑन ट्रीटमेंट्स” पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है. इनमें एंडोमेट्रियल स्क्रैच, हिस्टेरोस्कोपी और कुछ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट शामिल हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि ये इलाज मरीजों को झूठी उम्मीद देते हैं और अक्सर किसी वैज्ञानिक प्रमाण के बिना कराए जाते हैं.

आगे क्या?

अगर NHS इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो ब्रिटेन के हजारों कपल्स जो अब तक IVF और डिलीवरी तक की मुफ्त सुविधा का लाभ उठा रहे थे, उन्हें इलाज के लिए निजी क्लीनिकों पर निर्भर होना पड़ेगा. इससे कई परिवारों का माता-पिता बनने का सपना अधूरा रह सकता है. इस तरह से ब्रिटेन में अभी तक जो लोग इसका फायदा उठा रहे थे, अब उनको इलाज के लिए अपनी जेब से पैसे देने होंगे. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 04:04 PM (IST)
