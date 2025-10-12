हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNail Polish Side Effects: नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से समझें जरूरी बात

Nail Polish Side Effects: नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से समझें जरूरी बात

Nail Polish Risk: नेल पेंट को महिलाओं के श्रृंगार की लिस्ट में शामिल किया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या इससे स्किन कैंसर का खतरा होता है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 12 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Nail Polish Cancer Risk: आजकल हर कोई स्टाइलिश दिखना चाहता है, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला. ऐसे में महिलाओं में नेल पेंट खूबसूरती के लिए काफी फेमस है. इसका इस्तेमाल न सिर्फ फैशन या ट्रेंड का हिस्सा है, बल्कि पर्सनालिटी को निखारने का एक आसान तरीका भी माना जाता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि इससे आपकी सेहत पर कितना असर पड़ता है? अगर नहीं मालूम है, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या नेल पेंट का इस्तेमाल करने से स्किन को खतरा हो सकता है.

क्या सच में होता है खतरा?

हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई नेल पॉलिश में फॉर्मल्डिहाइड, टोेल्यून और डिब्यूटाइल फ्थेलेट जैसे केमिकल्स मिलते हैं. इन्हें कैंसर का कारण माना जाता है. बार-बार नेल पेंट लगाने और रिमूवर से हटाने से ये स्किन में अवशोषित हो जाते हैं, जिससे स्किन कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है. क्योंकि एक बार जब ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद स्किन और सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो के रिसर्चर ने पाया कि UV से बने नेल पेंट का बार-बार उपयोग सेल्स को सीधे प्रभावित करता है. उन्होंने इसको लेकर जो प्रयोग किया, उसमें पाया कि सिर्फ 20 मिनट की UV एक्सपोज़र में 20 से 30 प्रतिशत सेल्स नष्ट हो गईं. इसके साथ ही लगातार एक्सपोज़र देने से यह संख्या 60 से 70 प्रतिशत तक पहुंच गई. साथ ही DNA में ऐसे बदलाव देखे गए जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं.

तब क्या करें?

एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना नेल पेंट लगाने से बचना चाहिए. महीने में एक से दो हफ्ते नाखून को आराम देना चाहिए. अगर आपको डेली नेल पेंट लगाना ही है, तो आप इसके लिए ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा सकती हैं. PubMed पर प्रकाशित एक सिस्टमेटिक रिव्यू में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जेल मैनिक्योर में इस्तेमाल होने वाले UV लैम्प्स से स्किन कैंसर का जोखिम मौजूद तो है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से प्रमाणित नहीं कहा जा सकता. फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार और लंबे समय तक इस्तेमाल से खतरा बढ़ सकता है. प्रेग्नेंसी में इसका खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे ज्यादा से ज्यादा दूरी बना कर रखी जाए. क्योंकि अगर यह गलती से मुंह में चला गया, तो इससे दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा छोटे बच्चों को नेल पेंट से दूर रखना चाहिए. साथ ही जिनकी त्वचा बहुत संवेदनशील है, जिनके परिवार में पहले से कैंसर का इतिहास रहा है और जो लोग अक्सर जेल पॉलिश और UV लैम्प का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 12 Oct 2025 01:32 PM (IST)
