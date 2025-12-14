हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थलीवर के लिए ये हैं सबसे अच्छे और सबसे खराब 5 फूड, जान लीजिए इनके बारे में

लीवर के लिए ये हैं सबसे अच्छे और सबसे खराब 5 फूड, जान लीजिए इनके बारे में

लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा लीवर कई तरह की समस्याओं का सामना करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 14 Dec 2025 04:48 PM (IST)
लीवर हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो शरीर को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता है. यह शरीर में खून यानी ब्लड को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है और पोषक तत्वों के पाचन में भी सहायक होता है, जिससे शरीर रोगों से मुक्त और स्वस्थ रहता है. हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहर का तला-भुना और अनहेल्दी फूड ज्यादा खाया जा रहा है, जिससे लीवर कमजोर होने लगता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-से फूड लीवर को मजबूत बनाते हैं.

लीवर के लिए ये हैं सबसे अच्छे 5 फूड, जान लीजिए इनके बारे में

1. ग्रीन टी

ग्रीन टी का नियमित सेवन लीवर की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करती है और लीवर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है, जिससे लीवर बेहतर तरीके से काम कर पाता है. शोध के अनुसार, ग्रीन टी का सेवन लीवर कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव में भी मदद कर सकता है.

2. अंगूर

अंगूर लीवर को कई खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम और लीवर में सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है.

3. चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस लीवर की गंदगी और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके नियमित सेवन से लीवर की सूजन कम होती है और यह लीवर एंजाइम को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे लीवर की कार्यक्षमता और बेहतर होती है.

4. लहसुन

लहसुन लीवर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और उसमें जमा जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं. सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है.

5. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां लीवर को मजबूत और स्वस्थ बनाती हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और बीटा कैरोटीन लीवर की सेहत को बेहतर बनाते हैं. इनमें पाया जाने वाला फाइबर पाचन सुधारता है और लीवर में चर्बी जमा होने से रोकने में मदद करता है.

लीवर के लिए ये हैं सबसे खराब 5 फूड, इनसे बना लें दूरी

जहां कुछ फूड लीवर को मजबूत बनाते हैं, वहीं कुछ खाने की आदतें लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं.

1. ज्यादा मीठे फूड

अगर आप नियमित रूप से बिस्कुट, केक और अन्य मीठे फूड खाते हैं, तो यह लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है. ज्यादा शक्कर शरीर में फैट बनकर लीवर में जमा होने लगती है, जिससे फैटी लीवर की समस्या हो सकती है.

2. फास्ट फूड और ज्यादा तला-भुना खाना

फास्ट फूड और ज्यादा भुने खाने से शरीर में खराब किस्म की चर्बी बढ़ती है. यह चर्बी सीधे लीवर में जमा होकर उस पर दबाव डालती है और लीवर की कार्यक्षमता को कम कर देती है.

3. पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड

अगर आपकी डाइट में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, तो यह लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इनमें मौजूद केमिकल, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल तत्व लीवर पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं और उसे धीरे-धीरे कमजोर करते हैं.

4. शराब

लंबे समय तक शराब का सेवन करने से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

5. बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयां

अगर कोई व्यक्ति बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार पेनकिलर या अन्य दवाइयों का सेवन करता है, तो इससे लीवर पर ज्यादा दबाव पड़ता है. लंबे समय तक दवाइयों का गलत इस्तेमाल लीवर को कमजोर बना सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 14 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Liver Health Liver Detox Foods Fatty Liver Prevention Foods Good For Liver
