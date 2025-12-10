How Root Canal Saves Natural Tooth: मजबूत और स्वस्थ दांत सिर्फ आपकी मुस्कान के लिए जरूरी नहीं हैं, बल्कि पूरे शरीर की सेहत पर असर डालते हैं. दांतों में इंफेक्शन, सड़न या अंदरूनी नुकसान समय रहते इलाज न मिले तो यह न सिर्फ दांत खराब करता है, बल्कि कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है. ऐसे में रूट कनाल एक ऐसा उपचार है जो न केवल दांत को बचाता है, बल्कि कई तरह की जटिलताओं से भी राहत दिला सकता है.

रूट कनाल क्या है और कैसे काम करता है?

रूट कनाल एक नॉर्मल और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें दांत के अंदर मौजूद हिस्से को निकालकर साफ किया जाता है. अंदरूनी टिश्यू हटाने के बाद दांत को एक सुरक्षित पदार्थ से भरकर सील कर दिया जाता है, ताकि दोबारा इंफेक्शन न हो. ज्यादातर मामलों में दांत को अधिक मज़बूती देने के लिए ऊपर से क्राउन लगाया जाता है. यह प्रक्रिया दांत की जड़ों में फैलने वाले इंफेक्शन को रोकती है और दर्द में तुरंत आराम देती है.

कब जरूरत पड़ती है रूट कनाल की?

कुछ संकेत बताते हैं कि दांत के अंदर इंफेक्शन बढ़ रहा है, जैसे कि-

लगातार दांत में दर्द

गर्म–ठंडा लगने पर तेज सेंसिटिव

दांत का काला या भूरा पड़ना

मसूड़ों में सूजन या कोमलता

मुंह में बार-बार खराब स्वाद

इन संकेतों को अनदेखा करने पर इंफेक्शन जबड़े, मसूड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल सकता है.

इन बीमारियों से बचाता है यह

पटना में ऑरो डेंटल क्लीनिक की डॉ. अंजलि सौरभ के अनुसार, यह सिर्फ आपके दांतों की सुरक्षा ही नहीं करता, इसके साथ ही यह आपको कई बीमारियों से बचा कर रखता है, जैसे कि -

जबड़े और चेहरे के इंफेक्शन से बचाव

अगर दांत का संक्रमण फैल जाए तो चेहरे में सूजन, बुखार और गंभीर इंफेक्शन हो सकता है. रूट कनाल इससे तुरंत राहत देता है.

मसूड़ों की सूजन और पीरियोडोंटल रोग

अनट्रीटेड इंफेक्शन मसूड़ों तक पहुंचकर मसूड़ों की बीमारी को बढ़ा सकता है। रूट कनाल इसे रोकता है.

साइनस इंफेक्शन से बचाव

ऊपरी दांतों में इंफेक्शन अक्सर साइनस तक पहुंच जाता है. कई मामलों में रूट कनाल कराने के बाद साइनस प्रेशर और दर्द कम हो जाते हैं.

हड्डी गलने से बचाव

दांत की जड़ में लंबे समय तक इंफेक्शन रहने पर जबड़े की हड्डी कमजोर होने लगती है. रूट कनाल हड्डी को भविष्य के नुकसान से बचाता है.

इलाज टालने के नुकसान

रूट कनाल को टालने से समस्या बढ़ती ही जाती है, इसमें

दर्द बढ़ता जाता है

इंफेक्शन आसपास के दांतों तक पहुंचता है

दांत बचाना मुश्किल हो जाता है

अंत में एक्सट्रैक्शन यानी दांत निकलवाना पड़ सकता है

इलाज महंगा और जटिल हो जाता है

