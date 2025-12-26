मेंटली ही नहीं आपको फिजिकली भी डैमेज करता है स्ट्रेस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी

आपने एक बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि जब हम तनाव या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारे शरीर में और भी कई सारी दिक्कतें और बीमारियां शुरू हो जाती हैं. आमतौर पर लोग भी कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और डॉक्टरों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है. दरअसल, अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात को लेकर तनाव या स्ट्रेस में रहता है, तो यह सिर्फ उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है, जिससे आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपका तनाव आपको बीमार कर रहा है.

तनाव शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

दरअसल, जब भी हम किसी बात या परेशानी को लेकर ज्यादा तनाव और स्ट्रेस लेते हैं, तो यह हमारी मानसिक सेहत के साथ-साथ हमारी शारीरिक सेहत या हेल्थ पर भी गंभीर असर करता है. डॉक्टरों के अनुसार, जब भी हम टेंशन या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा दिमाग शरीर को संकेत भेजता है कि कहीं खतरा है यानी वह हमारे शरीर को खतरे का सिग्नल देता है, जिसकी वजह से शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के दो हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे हमारे शरीर में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. जैसे अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव या किसी परेशानी की टेंशन में रहता है तो यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्युनिटी पर बुरी तरह प्रभाव डालता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने की अपनी क्षमता को खो देता है और नई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है. इसके कारण हम जो खाना खाते हैं, शरीर उससे सही तरीके से ऊर्जा नहीं ले पाता, जिससे शरीर में कई सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जिनमें सबसे मुख्य भूख का न लगना है और इसकी वजह से शरीर में थकावट, सुस्ती और दर्द बना रहता है.

महिलाओं पर स्ट्रेस का गंभीर असर पड़ता है

तनाव का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर देखने को मिलता है. अगर कोई महिला ज्यादा समय तक तनाव या स्ट्रेस में रहती है, तो उन्हें थायरॉइड असंतुलन, मासिक धर्म में दिक्कतें और प्रजनन से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा महिलाओं में सूजन, त्वचा का खराब होना और बालों के झड़ने जैसी समस्याओं का खतरा भी रहता है.

तनाव से जुड़ी शारीरिक परेशानियां

व्यक्ति के ज्यादा तनाव और स्ट्रेस लेने से शरीर की इम्युनिटी पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन से जुड़ी परेशानियां, शरीर के अंदरूनी अंगों में सूजन, थकान और शरीर में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं.

