Benefits Of Eating Garlic On An Empty Stomach: लहसुन हमारी रसोई में इस्तेमाल जाता है। इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके औषधीय और इलाज से जुड़े गुणों के लिए भी जाना जाता है. लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण इसे कई बीमारियों से बचाव में मददगार बनाते हैं. इसके फायदे का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला एलिसिन नामक कंपाउंड हैय इसके अलावा लहसुन में फॉस्फोरस, जिंक, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. साथ ही इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नायसिन और थायमिन भी पाए जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि खाली पेट लहसुन खाने के फायदे कितने होते हैं?

इन्यून क्षमता बढ़ाता है

लहसुन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसमें मौजूद एलिसिन इंफेक्शन से लड़ने की ताकत देता है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव करता है.

हार्ट को रखता है हेल्दी

सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करता है. साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है.

वजन घटाने में मददगार

लहसुन मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, जिससे शरीर फैट को तेजी से बर्न करता है. नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

शरीर को डिटॉक्स करता है

लहसुन शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड लिवर की सफाई करता है, जिससे शरीर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है.

डाइजेशन को मजबूत बनाता है

खाली पेट लहसुन खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. इससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में भी इससे राहत मिल सकती है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

लहसुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ और हेल्दी बनाए रखते हैं. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन प्रॉब्लम्स कम करने में मदद करते हैं, वहीं बालों को मजबूत बनाकर झड़ने से रोकते हैं.

डायबिटीज को रोकने में मदद

लहसुन ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है. रोजाना सीमित मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिल सकता है.

लहसुन का सेवन कैसे करें?

सुबह ब्रश करने के बाद एक कली कच्चा लहसुन छील लें

इसे हल्का चबाकर या सीधे निगल सकते हैं

अगर कच्चा लहसुन खाना मुश्किल लगे, तो इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं.

हालांकि, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको एलर्जी है, तो इसका सेवन न करें. इसके अलावा इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Egg Freezing: एग फ्रीज करवाने जा रही हैं, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी करती है मैटर; महिलाएं जान लें ये

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator