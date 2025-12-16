हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGarlic Benefits For Heart Health: खाली पेट लहसुन खाने के हैं इतने सारे फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक

Garlic Benefits For Heart Health: खाली पेट लहसुन खाने के हैं इतने सारे फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक

Garlic Benefits For Immunity: किचन में ऐसे तमाम चीज होते हैं, जिनसे हम हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, उन्हीं में से एक है लहसुन. चलिए आपको बताते हैं कि खाली पेट लहसुन खाने का क्या फायदा होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Dec 2025 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

Benefits Of Eating Garlic On An Empty Stomach: लहसुन हमारी रसोई में इस्तेमाल जाता है। इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके औषधीय और इलाज से जुड़े गुणों के लिए भी जाना जाता है. लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण इसे कई बीमारियों से बचाव में मददगार बनाते हैं. इसके फायदे का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला एलिसिन नामक कंपाउंड हैय इसके अलावा लहसुन में फॉस्फोरस, जिंक, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. साथ ही इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, नायसिन और थायमिन भी पाए जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि खाली पेट लहसुन खाने के फायदे कितने होते हैं?

इन्यून क्षमता बढ़ाता है

लहसुन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसमें मौजूद एलिसिन इंफेक्शन से लड़ने की ताकत देता है और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव करता है.

हार्ट को रखता है हेल्दी

सुबह खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है. यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करता है. साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है.

 वजन घटाने में मददगार

लहसुन मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, जिससे शरीर फैट को तेजी से बर्न करता है. नियमित रूप से कच्चा लहसुन खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

 शरीर को डिटॉक्स करता है

लहसुन शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड लिवर की सफाई करता है, जिससे शरीर ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है.

डाइजेशन को मजबूत बनाता है

खाली पेट लहसुन खाने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. इससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में भी इससे राहत मिल सकती है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

लहसुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ और हेल्दी बनाए रखते हैं.  इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन प्रॉब्लम्स कम करने में मदद करते हैं, वहीं बालों को मजबूत बनाकर झड़ने से रोकते हैं. 

डायबिटीज को रोकने में मदद

लहसुन ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है. रोजाना सीमित मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिल सकता है.

लहसुन का सेवन कैसे करें?

  • सुबह ब्रश करने के बाद एक कली कच्चा लहसुन छील लें
  • इसे हल्का चबाकर या सीधे निगल सकते हैं
  • अगर कच्चा लहसुन खाना मुश्किल लगे, तो इसे गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं. 

हालांकि, आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको एलर्जी है, तो इसका सेवन न करें. इसके अलावा इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Egg Freezing: एग फ्रीज करवाने जा रही हैं, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी करती है मैटर; महिलाएं जान लें ये

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Dec 2025 02:15 PM (IST)
Tags :
Raw Garlic Health Benefits Garlic Benefits For Immunity Garlic Benefits For Heart Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जम्मू और कश्मीर
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

UP News: यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टक्कर, कई लोगों हताहत | Accident | abp News
Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जी राम जी बिल लोकसभा में पेश होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, प्रियंका बोलीं- 'नाम बदलने की सनक...'
जम्मू और कश्मीर
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
नीतीश कुमार का वीडियो देख महबूबा मुफ्ती ने जताई हैरानी, कहा- 'क्या इसे बुढ़ापे का असर मानें?'
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
यूटिलिटी
पानी की टंकी में कर लें ये जुगाड़ तो आसानी से निकल जाएगी सर्दी, नहीं पड़ेगी गीजर और इमर्शन रॉड की जरूरत
पानी की टंकी में कर लें ये जुगाड़ तो आसानी से निकल जाएगी सर्दी, नहीं पड़ेगी गीजर और इमर्शन रॉड की जरूरत
ट्रेंडिंग
हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ
हमारे यहां तो गोली चल जाएगी... ये है साल की सबसे खतरनाक शादी, वीडियो देखकर ही आ जाएगा समझ
शिक्षा
UGC का इतिहास हुआ खत्म, VBSA से शुरू होगी उच्च शिक्षा की नई कहानी
UGC का इतिहास हुआ खत्म, VBSA से शुरू होगी उच्च शिक्षा की नई कहानी
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget