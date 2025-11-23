Smriti Mandhana Father Health: भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी में सोमवार को तय थी. हालांकि, परिवार में आई इमरजेंसी स्थिति के चलते आज होने वाला विवाह समारोह टाल दिया गया. तैयारियां जोरों पर थीं, तभी स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आया, जिसकी पुष्टि उनकी बिजनेस मैनेजर तुहिन मिश्रा ने की.

जानकारी के मुताबिक, श्रीनिवास मंधाना को तुरंत सांगली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

फिलहाल राहत की बात यह है कि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. शादी प्रबंधन टीम ने मीडिया को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है कि आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. समारोह दोबारा कब आयोजित होगा, इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. चलिए आपको बताते हैं कि मंधाना के पिता किस बीमारी से पीड़ित हैं.

किस बीमारी से पीड़ित हैं मंधाना के पिता?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बेचैनी महसूस करने लगे. शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद शादी की भागदौड़ का तनाव होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी स्थिति गंभीर हो गई. पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है. शादी का माहौल पूरी तरह बदल गया. परिवार वाले तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे. एंबुलेंस बुलाकर उन्हें सांगली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने बताया कि अभी हालत स्थिर है, लेकिन लगातार निगरानी जरूरी है. स्मृति और परिवार के बाकी सदस्य भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए.

ऐसे माहौल में अचानक क्यों आते हैं हार्ट अटैक?

यह पहला मामला नहीं है कि शादी के दौरान किसी को हार्ट अटैक आया है. देश में पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जहां शादी के दौरान दूल्हे को, डांस करने वाले लोगों को अचानक हार्ट अटैक आया. इनमें से कई केस ऐसे आए हैं, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे मौकों पर हार्ट अटैक क्यों आते हैं.

American Heart Association (AHA) के अनुसार, ऐसे समय शरीर में एड्रेनालिन तेजी से बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन अचानक ऊपर जाती है और पहले से मौजूद ब्लॉकेज टूटकर हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है. इसके अलावा हार्ट अटैक अक्सर उस समय होता है जब आर्टरी में जमा प्लाक अचानक फटता है. यह फटना कई बार तनाव, थकान, तेज भावनाओं या शारीरिक दबाव की वजह से होता है न कि सिर्फ बीमारी के धीरे-धीरे बढ़ने से.

