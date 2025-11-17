हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin D: ठंड में कमरे में बैठे-बैठे हो सकती है विटामिन डी की कमी, डाइट में इन चीजों को करें शामिल

Vitamin D: ठंड में कमरे में बैठे-बैठे हो सकती है विटामिन डी की कमी, डाइट में इन चीजों को करें शामिल

Vitamin D in Winter: ठंड बढ़ते ही लोग कमरे में बैठ जाते हैं, इससे होता यह है कि लोगों को उचित मात्रा में धूप नहीं मिल पाती और उनको विटामिन डी की कमी होने लगती है. चलिए इससे बचने के उपाय बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Vitamin D deficiency: ठंड का मौसम आ चुका है, चारों तरफ मौसम में ठंडापन का अहसास होने लगा है. लोग अपने घरों में दुबककर बैठ गए हैं. इस समय हमें हेल्थ रिलेटेड तमाम तरह की दिक्कत भी होती है. अधिकतर लोग, खासकर पहाड़ी इलाकों या स्मॉग से ढके उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को लगता है कि विटामिन D की कमी सिर्फ सर्दियों में इसलिए बढ़ती है क्योंकि धूप कम मिलती है. लेकिन भारत जैसा गर्म और धूप वाला देश पूरी तरह ऐसा नहीं है. केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे कई राज्यों में सर्दियों में भी अच्छी-खासी धूप रहती है. फिर भी लोग अक्सर पूछते हैं कि “धूप तो है, फिर विटामिन D कम क्यों हो रहा है?”.

असल वजह मौसम नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल है. घंटों ऑफिस में बंद रहना, घर से बाहर कम निकलना, धूप में न बैठना, और खानपान में विटामिन D की कमी. ये सब मिलकर शरीर में इसके स्तर को गिरा देते हैं. कम लोग जानते हैं कि विटामिन D का गिरा हुआ लेवल पर भी असर डालता है. मूड गिरना, थकान, चिड़चिड़ापन ये सब कई बार इसी कमी का नतीजा होता है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपको विटामिन D की कमी हो गई है, तो आपको अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए.

डाइट में क्या कर सकते हैं शामिल?

सर्दियों में जब शरीर का सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा ही खुला रहता है, दोपहर में करीब दो घंटे की धूप चाहिए होती है ताकि पर्याप्त विटामिन D बन सके. इसलिए सर्दी के मौसम में इसकी कमी और ज्यादा देखने को मिलती है. हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार, नेचुरल रूप से विटामिन D पाने के लिए मछली और सी-फूड मददगार हैं, लेकिन 400 IU पाने के लिए लगभग 5 औंस सैल्मन, 7 औंस हैलिबट, 30 औंस कॉड या दो बड़े टिन टूना मछली खाने पड़ेंगे जो संभव नहीं है.

क्या सप्लिमेंट्स करते हैं मदद?

विटामिन D के सप्लिमेंट्स शरीर में इस कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं, बिना घंटों धूप में खड़े हुए या बड़ी मात्रा में सी-फूड खाएं. आजकल विटामिन D3 चोलकैल्सीफेरॉल ऐसे ओरल सॉल्यूशन में उपलब्ध है, जिन्हें निगलना आसान है और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ये शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब भी होते हैं. ये शुगर-फ्री भी होते हैं, इसलिए डायबिटीज वाले लोग भी इन्हें सुरक्षित रूप से ले सकते हैं. ये सप्लिमेंट्स क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं और शरीर को सही मात्रा में विटामिन D देते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो धूप या डाइट से पर्याप्त मात्रा नहीं ले पाते.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 17 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Vitamin D Deficiency Vitamin D Vitamin D In Winter
