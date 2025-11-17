Swollen Feet Causes: अगर आपको बार-बार पैर और पंजों में सूजन की समस्या आ रही है, तो एक बार ध्यान रखिए कि पैरों और पंजों में बार-बार सूजन आना सिर्फ एक साधारण तकलीफ नहीं है. यह कई छुपी हुई बीमारियों का संकेत हो सकता है. क्रॉनिक वेन इंसफिशिएंसी और डीप वेन थ्रॉम्बोसिस जैसे कारणों से भी सूजन बन सकती है. इसके अलावा दिल, लिवर और किडनी से जुड़ी दिक्कतें भी पैरों में सूजन पैदा कर सकती हैं. लिम्फेडेमा या सेलुलाइटिस जैसे संक्रमण भी टांगों में सूजन का कारण होते हैं. इसलिए ऐसी सूजन को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. समय रहते डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे क्या-क्या दिक्कत हो सकती है.

पैरों में लगातार सूजन यह संकेत क्या कहते हैं?

अगर आपके पैरों, टखनों या पंजों में बार-बार सूजन आ रही है, तो यह शरीर की ओर से एक साफ संदेश है कि कोई अंदरूनी समस्या बढ़ रही है. बहुत लोग इसे उम्र बढ़ने या ज्यादा चलने-फिरने का नतीजा मान लेते हैं, जबकि असल वजह कहीं ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, जैसे दिल की बीमारी, लिवर या किडनी से जुड़ी दिक्कतें.

एक-एक कारण समझते हैं:

क्रॉनिक वेन इंसफिशिएंसी या वैरिकोज वेन्स

हम सीधा खड़े रहते हैं, इसलिए पैरों की नसों पर शरीर के खून का वजन सबसे ज्यादा पड़ता है. नसों में मौजूद वाल्व खून को ऊपर दिल की तरफ वापस भेजने का काम करते हैं.

लेकिन जब ये वाल्व कमजोर पड़ने लगते हैं, तो खून नीचे ही इकट्ठा होने लगता है और सूजन, वैरिकोज वेन्स, दर्द और कभी-कभी ऐंठन की समस्या शुरू हो जाती है.

हार्ट से जुडी समस्याएं

दिल शरीर के हर हिस्से से सीधे जुड़ा है. टांगों का खून वहीं से होकर वापस दिल की ओर आता है. अगर दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, तो खून नीचे पैरों में जमा होने लगता है और सुजन व दर्द होने लगता है. इसके साथ कुछ और लक्षण भी दिख सकते हैं:

सीने में दर्द

सांस फूलना

हार्टबीट का तेज होना

ये संकेत दिल की बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं.

डीप वेन थ्रॉम्बोसिस

जब पैर की गहरी नस में खून का थक्का जम जाता है, तो उसे DVT कहते हैं. यह बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि, इसके लक्षण कुछ इस तरह दिखाई देते हैं-

नस में सूजन

दर्द और कोमलता

लाल या गर्म त्वचा

पैर भारी लगना

अगर थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो यह पल्मनरी एंबोलिज्म जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है. इसलिए ऐसी सूजन पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

लिवर या किडनी की बीमारी

लिवर की समस्या में पेट और पैरों में पानी भरने लगता है. इसके साथ हाथों में लालपन, त्वचा का पीला होना या फीके रंग का मल जैसे संकेत भी दिख सकते हैं. किडनी की खराबी में पैरों की सूजन के साथ थकान, बार-बार पेशाब आना और ध्यान लगाने में दिक्कत देखने को मिल सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

