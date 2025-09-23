हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSamajwadi Party Leader Azam Khan released: 23 महीने जेल में रहने पर कौन-कौन सी हो सकती हैं बीमारियां, एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

Samajwadi Party Leader Azam Khan released: 23 महीने जेल में रहने पर कौन-कौन सी हो सकती हैं बीमारियां, एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

Azam khan: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. चलिए आपको बताते हैं कि 23 महीने जेल में रहने के बाद कौन-कौन सी बीमारी हो जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Sep 2025 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

Azam khan Bail: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद आज यानी मंगलवार (23 सितंबर) को जेल से बाहर आए. उनको सीतापुर जेल से रिहा किया गया. आइए आपको बताते हैं कि खराब खान-पान और हवा-पानी के साथ जेल में 23 महीने रहने के बाद कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

कौन-कौन सी बीमारिया हो सकती हैं?

जेल की जिंदगी आम जीवन से बिल्कुल अलग होती है. यहां न तो सही से खाना-पानी मिलता है, न ही साफ-सफाई का बेहतर माहौल. साथ ही भीड़भाड़, मानसिक तनाव और सीमित हेल्थ सुविधाएं मिलकर कैदियों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. यही कारण है कि लंबे समय (जैसे 23 महीने) तक जेल में रहने वाले कैदियों में कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं.

टीबी

जेलों में भीड़ ज्यादा और वेंटिलेशन कम होता है, जिसकी वजह से टीबी सबसे आम बीमारी है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार जेल में रहने वालों में टीबी होने का खतरा आम लोगों से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है.

स्किन डिजीज 

साफ-सफाई की कमी और ज्यादा कैदियों के एक साथ रहने से स्केबीज, फंगल इंफेक्शन, खुजली और दाद जैसी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत आम हैं.

 मेंटल हेल्थ इश्यू

लंबे समय तक कैद रहने से डिप्रेशन, एंग्जायटी, पैनिक अटैक और यहां तक कि सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारियां हो सकती हैं. भारत की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) की रिपोर्ट में जेलों में मानसिक बीमारियों का उच्च स्तर दर्ज किया गया है.

 पाचन संबंधी बीमारियां 

गंदी और एक जैसी डाइट, कम पोषण और पानी की कमी से कब्ज, एसिडिटी, अल्सर और लिवर संबंधी बीमारियां आम हो जाती हैं.

 सांस की बीमारी 

धूल, नमी और गंदगी के कारण ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियां भी कैदियों में देखी जाती हैं.

 हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज

लंबे समय तक स्ट्रेस, गलत खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ सकती हैं.

 जोड़ों और हड्डियों की समस्या

जेल की सीमित जगह और शारीरिक एक्टिविटी की कमी से शरीर में जकड़न, जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

 एनीमिया और कुपोषण 

जेल का खाना अक्सर पौष्टिकता से भरपूर नहीं होता, जिससे आयरन, विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है. खासकर महिलाओं और युवा कैदियों में एनीमिया ज्यादा पाया जाता है.

आंख और दांतों की समस्या

लंबे समय तक सही हेल्थ चेकअप न मिलने से आंखों की रोशनी कम होना, दांतों में दर्द और मसूड़ों की समस्या भी आम हो जाती है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहन बैरवा बताते हैं कि लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदियों को मानसिक तनाव, टीबी और स्किन डिजीज का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. भीड़भाड़ और हेल्थ सर्विस की कमी इसकी मुख्य वजह है. ऐसे कैदियों की समय-समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग और मानसिक स्वास्थ्य की काउंसलिंग जरूरी है.

इसे भी पढ़ें: Osteoarthritis in Women: मर्दों की तुलना में औरतों को ज्यादा क्यों होता है ऑस्टियोअर्थराइटिस का खतरा, एक्सपर्ट से जानें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 23 Sep 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Azam Khan Bail Azam Khan News AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement

वीडियोज

I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान | Breaking
Poonam Pandey Mandodari Role: 'अतीत नहीं मर्यादा पर होगा फैसला', Ramleela कमेटी का बड़ा बयान
Delhi में नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से 300 लोगों की तबीयत खराब
Prashant Kishor Allegations: 'सफाई दो या इस्तीफा दो', R.K. Singh ने PK आरोपों पर मांगा जवाब |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
बॉलीवुड
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
हेल्थ
Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
नौकरी
Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget