हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या लाइलाज है सोरायसिस की बीमारी, इसके मरीजों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

क्या लाइलाज है सोरायसिस की बीमारी, इसके मरीजों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

यह एक लंबे समय तक रहने वाली स्किन की बीमारी है, जिससे स्किन पर लाल रंग के चकत्ते, पपड़ी, और खुजली होती है. यह बीमारी आमतौर पर कोहनी, घुटनों, पीठ, गर्दन और खोपड़ी पर दिखाई देती है. 

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 20 Sep 2025 02:18 PM (IST)

हमारी स्किन हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होती है. जब भी स्किन में कोई परेशानी होती है, तो उसका असर न सिर्फ शरीर पर बल्कि मन पर भी पड़ता है. ऐसी ही एक बीमारी सोरायसिस है. यह एक लंबे समय तक रहने वाली स्किन की बीमारी है, जिससे स्किन पर लाल रंग के चकत्ते, पपड़ी, और खुजली होती है. यह बीमारी आमतौर पर कोहनी, घुटनों, पीठ, गर्दन और खोपड़ी पर दिखाई देती है. 

सोरायसिस को लाइलाज बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे राहत नहीं पाई जा सकती. अगर समय रहते ध्यान दिया जाए, सही इलाज, खानपान, और लाइफस्टाइल अपनाई जाए, तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कि सोरायसिस क्या है और इस बीमारी से पीड़ित लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

सोरायसिस क्या है और इसके कारण 
सोरायसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके हेल्दी स्किन सेल्स पर हमला करने लगती है. इससे स्किन सेल्स नॉर्मल से बहुत जल्दी बढ़ने लगती हैं और स्किन पर पपड़ीदार, सूखी और लाल चकत्तों का रूप ले लेती हैं. यह बीमारी छूने से नहीं फैलती, लेकिन यह जेनेटिक भी हो सकती है. अगर परिवार में किसी को यह बीमारी रही है तो अगली पीढ़ी में भी इसके होने की संभावना होती है.

इसके अलावा सोरायसिस के कई कारण होते हैं जैसे  अगर माता-पिता में से किसी को सोरायसिस है तो बच्चों को इसका खतरा ज्यादा होता है, कमजोर इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस, धूम्रपान और शराब का सेवन, स्किन में चोट या जलन, कुछ दवाओं का असर, सर्द मौसम, मोटापा और खराब लाइफस्टाइल. 

क्या लाइलाज है सोरायसिस? 
सोरायसिस का अब तक कोई पूरी तरह से इलाज नहीं है. लेकिन इसे दवाओं, स्किन केयर, डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. कुछ लोगों में यह बीमारी हल्की होती है और सिर्फ कुछ हिस्सों तक सीमित रहती है, जबकि कुछ में यह पूरे शरीर में फैल सकती है. समय पर पहचान और सही केयर से इसके लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. 

सोरायसिस मरीजों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
सोरायसिस के मरीजों को एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए, जैसे पुराना चावल, गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, अरहर, लौकी, परवल, सहजन, खीरा, तोरई, अनार, सेब, पपीता, हल्का गर्म पानी, हल्दी वाला दूध और हर्बल चाय. वहीं सोरायसिस के मरीजों को तली-भुनी चीजें, लाल मांस, मैदा और सफेद ब्रेड,शराब और धूम्रपान, डेयरी प्रोडक्ट्स, टमाटर, बैंगन, आलू, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड नहीं खाना चाहिए. 

इसके अलावा सोरायसिस मरीजों को स्ट्रेस कम लेना चाहिए और योग कराना चाहिए, हर दिन हल्की एक्सरसाइज करें, साथ ही खाने के बाद थोड़ी देर टहलें, नींद पूरी करें, स्किन को  मॉइस्चराइज रखें यानी मॉइस्चराइजर लगाएं, धूप से बचाव करें और ज्यादा तेज धूप से स्किन को नुकसान हो सकता है. 

यह भी पढ़ें Nail Marks Symptoms: नाखून के ऊपर दिख रहा है ये निशान तो समझ लीजिए इस चीज की हो गई कमी, कई इशारे करते हैं हमारे नाखून

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 20 Sep 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Lifestyle Tips Skin Disease Psoriasis Symptoms LIfestyle Psoriasis Cause Of Psoriasis Psoriasis Lifestyle Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
Advertisement

वीडियोज

DUSU Elections 2025: DUSU अध्यक्ष की क्या पावर होती है और क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं? | ABPLIVE
Rohini Encounter: Gogi Gang के 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली
H-1B Visa Fee Hike: US ने बढ़ाई फीस, Indian Professionals पर असर!
DPS समेत दिल्ली के कई स्कूलों में एक बार फिर बम की धमकी, खाली कराया गया परिसर | Breaking
Jammu Kashmir: किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, कई आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
'हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हमारे पास पक्के सबूत', राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' को लेकर चुनाव आयोग पर अब क्या कहा?
महाराष्ट्र
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
'एकनाथ शिंदे की शिवसेना धीरे-धीरे BJP में विलीन...', उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा हमला
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
धर्म
Shardiya Navratri 2025 Bhajan: पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
पवन सिंह से लेकर नरेंद्र चंचल तक, माता रानी के 10 भजन जो आपकी नवरात्रि को स्पेशल बनाएंगे!
विश्व
Saudi Arabia-Pakistan: 'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
'अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सऊदी अरब ...', अमेरिकी एक्सपर्ट से बयान से बढ़ जाएगी भारत की टेंशन!
बिहार
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
बिहार: विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट! क्या छिपा रही हैं RJD की स्टार बेटी?
Results
RRB NTPC Result: रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
रेलवे ने जारी किया CBT-1 का रिजल्ट, ऐसे करें चेक और जानें आगे की प्रक्रिया
यूटिलिटी
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
इमरजेंसी में निकलना है लेकिन नहीं कन्फर्म हुआ टिकट, ट्रेन में कैसे सफर कर सकते हैं आप
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget