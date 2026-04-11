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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBreathing problem: थोड़ा सा चलने पर भी फूलने लगती है सांस, यह किस बीमारी का संकेत

Breathing problem: थोड़ा सा चलने पर भी फूलने लगती है सांस, यह किस बीमारी का संकेत

Breathing problem: थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलना सिर्फ थकान नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. जानिए इसके कारण

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 11 Apr 2026 09:44 PM (IST)
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आजकल की भागदौड़ भरी और तेजी से बदलती दुनिया में सांस फूलना एक आम बात हो गई है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है. कई बार लोग इसे थकान या उम्र का हवाला देकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ी दूर चलने या सीढ़ियां चढ़ने मात्र से ही आपकी सांसें क्यों फूलने लग जाती हैं? यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसे समय रहते सुधार लिया जाए तो आगे आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिल सकती है.

सांस फूलने के पीछे छिपे संभावित कारण

Heart Problems
अगर आपका दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पा रहा है, तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे सांस फूलने लगती है. हार्ट फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट वाल्व की समस्या इसके पीछे के कारण हो सकते हैं. इन स्थितियों में मरीज को चलने या लेटने पर भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.

Lung Diseases
फेफड़े ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं. इनमें किसी भी तरह की समस्या सांस फूलने का कारण बन सकती है, जैसे अस्थमा (Asthma), क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और फेफड़ों में इन्फेक्शन या निमोनिया इसके पीछे के कारण हो सकते हैं. अगर सांस फूलने के साथ खांसी, सीने में जकड़न या घरघराहट भी हो, तो यह फेफड़ों की बीमारी का संकेत हो सकता है.

यह भी पढ़ें - World Parkinson's Day 2026: शरीर में कंपकंपी से पहले ही दिखने लगते हैं पार्किंसंस के ये लक्षण, पहचानने में न करें देरी

Anaemia (खून की कमी)
जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाती. इसका सीधा असर सांस पर पड़ता है, जिसमें जल्दी थकान, चक्कर आना और हल्का काम करने पर भी सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Obesity (मोटापा)
अधिक वजन होने पर शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है. साथ ही, छाती और फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है.

Thyroid
थायरॉयड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है और सांस फूलने लगती है.

कब समझें कि मामला गंभीर है?

  • आराम करने पर भी सांस फूलना.
  • सीने में दर्द या दबाव महसूस होना.
  • होंठ या उंगलियों का नीला पड़ना.
  • लगातार खांसी या खून आना.
  • अचानक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना.

यह भी पढ़ें - Obesity Hypoventilation Syndrome: क्या मोटापा ले सकता है जान? 160 किलो की महिला का सांस लेना हुआ मुश्किल, डॉक्टरों ने ऐसे बचाया

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Published at : 11 Apr 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Heart Disease Breathlessness Shortness Of Breath Breathing Difficulty Dyspnea
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