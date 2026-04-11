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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?

अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?

Iran US Peace Talk: अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से पहले पाकिस्तान ने सऊदी में फाइटर जेट तैनात किए हैं. इसकी घोषणा सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने की है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Apr 2026 04:16 PM (IST)
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अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से पहले पाकिस्तान ने सऊदी में फाइटर जेट तैनात किए हैं. इसकी घोषणा सऊदी के रक्षामंत्रालय ने की है. उन्होंने बताया कि किंग अब्दुलअजीज एयरबेस पर पाकिस्तान के फाइटर जेट का आगमन हुआ है. 

सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मित्र देशों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत पूर्वी क्षेत्र में स्थित किंग अब्दुलअजीज एयरबेस पर इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान से एक सैन्य टुकड़ी का आगमन हुआ है. इस पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू और सहायक विमान शामिल हैं. इसका उद्देश्य संयुक्त सैन्य समन्वय को बढ़ाना है. दोनों देशों के सशस्त्र सेनाओं के बीच कॉर्डिनेशन की तत्परता के स्तर को ऊपर उठाना और रिजन- इंटरनेशनल स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करना है. 

आखिर पाकिस्तान ने यह फैसला क्यों लिया है
अगर इस तैनाती को लेकर बात की जाए, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है. इसी के तहत दोनों देशों के बीच संयुक्त समन्वय को बढ़ाना और रिजनल और इंटरनेशनल स्तर पर सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करना है. अब इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है. ऐसे में मिडिल ईस्ट में बने हालात भी इसकी वजह है. ईरान ने सऊदी के अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया था. वहीं, पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका में है. 

9 अप्रैल को सऊदी एयरस्पेस पर उड़ते देखा गया था एयरफोर्स का टैंकर
इससे पहले (9 अप्रैल) खबर आई थी कि पाकिस्तान का एयरफोर्स Il-78MP टैंकर यानी एक उड़ने वाला गैस स्टेशन अभी सऊदी एयरस्पेस में उड़ता हुआ देखा गया. हालांकि, यह लैंड नहीं हुआ था. इससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई थीं. यह बहरीन और फारस की खाड़ी के पास पूर्वी इलाके के ऊपर चक्कर लगा रहा था. हवा में एक्टिव बना हुआ था. सब कुछ गर्म होने से टाइमिंग ठीक नहीं लग रही थी. इसे कई यूजर्स भी दिलचस्प कदम बता रहे थे, लेकिन अब सऊदी के रक्षामंत्रालय ने पाकिस्तान जेट की तैनाती की पुष्टी करते हुए सभी दावों को खारीज कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 11 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Iran-US Breaking News Abp News Global News
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