दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल

राजधानी दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र स्थित वजीरपुर जेजे (JJ) कॉलोनी में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक पुराने और जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. इस भयानक हादसे में एक 7 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई है. इस अप्रत्याशित घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और अफरा-तफरी का माहौल है.

स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के मुताबिक, जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय माहौल बिल्कुल सामान्य था और मकान के आसपास कई बच्चे खेल रहे थे. बच्चे अपनी मस्ती में मगन थे, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ भारी-भरकम छज्जा सीधे नीचे खेल रहे बच्चों के ऊपर आ गिरा. छज्जा गिरते ही मौके पर धूल का गुबार उठ गया और चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. लोग बदहवास होकर घटनास्थल की ओर दौड़े और मलबे में दबे बच्चों को निकालने का राहत कार्य शुरू किया.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

लोगों ने जब तक मलबा हटाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मलबे की भारी चपेट में आने से 7 वर्षीय दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई. जवान बेटे की अचानक मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, पास ही खेल रही एक अन्य छोटी बच्ची मलबे में दबकर बुरी तरह घायल हो गई. स्थानीय लोग उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए. बच्ची की हालत बेहद नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है.

सुरक्षा पर खड़े किए गए गंभीर सवाल

हादसे की सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दीपांशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि मकान का यह हिस्सा कितना पुराना था और क्या इसके गिरने का खतरा पहले से बना हुआ था. इस दर्दनाक घटना ने जेजे कॉलोनियों में बनी पुरानी और खस्ताहाल इमारतों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.