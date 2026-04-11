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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थग्रेड-1 फैटी लिवर में फायदेमंद हो सकता है मेथी का पानी, जानिए इसके चौंकाने वाले फायदे

ग्रेड-1 फैटी लिवर में फायदेमंद हो सकता है मेथी का पानी, जानिए इसके चौंकाने वाले फायदे

enugreek Water Benefits : कुछ शोध और विशेषज्ञों के अनुसार यह लिवर की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे अकेला इलाज नहीं माना जाता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 11 Apr 2026 08:42 AM (IST)
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Fenugreek Water Benefits : आजकल फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. खासकर ग्रेड-1 फैटी लिवर, जिसे शुरुआती अवस्था माना जाता है, यह बहुत से लोगों में बिना किसी साफ लक्षण के पाया जाता है. यह स्थिति धीरे-धीरे गलत खानपान, मोटापा, तनाव और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण विकसित हो सकती है. ऐसे में लोग नेचुरल और घरेलू उपायों की ओर भी ध्यान दे रहे हैं. इन्हीं में से एक उपाय  मेथी के दानों का पानी (Methi Water) है, जिसे रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट पिया जाता है. कुछ शोध और विशेषज्ञों के अनुसार यह लिवर की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे अकेला इलाज नहीं माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि मेथी का पानी ग्रेड-1 फैटी लिवर में कैसे फायदेमंद हो सकता है. 

ग्रेड-1 फैटी लिवर क्या होता है?

ग्रेड-1 फैटी लिवर फैटी लिवर की शुरुआती अवस्था होती है. इसमें लिवर में थोड़ी मात्रा में चर्बी जमा होने लगती है. इस स्टेज में आमतौर पर कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखते, इसलिए कई लोग इसे पहचान नहीं पाते हैं. इसके मुख्य कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी और गलत खानपान जैसे ज्यादा तला-भुना और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट हो सकते हैं. वहीं अगर शुरुआती चरण में ध्यान दिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है. 

मेथी का पानी फैटी लिवर में कैसे फायदेमंद हो सकता है

मेथी शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहने में मदद मिलती है. कुछ रिसर्च के अनुसार यह शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने में सहायक हो सकती है. यह पाचन और शरीर की एनर्जी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जिससे फैट जमा होने की प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है. लेकिन अभी तक ऐसा कोई मजबूत प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि सिर्फ मेथी का पानी फैटी लिवर को पूरी तरह ठीक कर देता है. 

मेथी का पानी कैसे बनाएं

मेथी का पानी बनाने के लिए मेथी दानों को रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है. सुबह उस पानी को छानकर खाली पेट पिया जाता है. मेथी के बीजों में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बना सकते हैं, शुगर कंट्रोल में मदद कर सकते हैं और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं. 

मेथी का पानी कैसे पीना चाहिए?

अगर आप इसे अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें 1 से 2 चम्मच मेथी दाने रातभर पानी में भिगोएं. सुबह खाली पेट उस पानी को पी लें. लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन न करें. साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए. डायबिटीज की दवा लेने वाले लोग पहले डॉक्टर से सलाह लें. ज्यादा मात्रा में लेने से गैस या पेट में परेशानी हो सकती है. 

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क्या मेथी का पानी फैटी लिवर को पूरी तरह ठीक कर सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार मेथी का पानी सहायक उपाय हो सकता है, लेकिन यह अकेले इलाज नहीं है. फैटी लिवर को सुधारने के लिए सबसे जरूरी वजन कम करना, बैलेंस डाइट लेना, नियमित एक्सरसाइज करना और लाइफस्टाइल में सुधार करना है. डॉक्टरों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का लगभग 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत वजन धीरे-धीरे कम करता है, तो शुरुआती फैटी लिवर में सुधार देखा जा सकता है. 

 फैटी लिवर को ठीक करने के लिए जरूरी टिप्स 

अगर आप ग्रेड-1 फैटी लिवर से जूझ रहे हैं, तो कम तेल और कम तला-भुना खाना, रिफाइंड शुगर और मैदा कम करना, ज्यादा सब्जियां और फाइबर लेना, कम से कम 30 से 40 मिनट तेज चलना या हल्की कसरत, हफ्ते में 5 दिन नियमित एक्सरसाइज और शरीर के अनुसार सही BMI बनाए रखना बहुत जरूरी है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Published at : 11 Apr 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Fatty Liver Fenugreek Water Fenugreek Water Benefits Grade 1 Fatty Liver
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