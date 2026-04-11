हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहोर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा

होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा

एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है, तो इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बयान जारी किया है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Apr 2026 08:18 PM (IST)
Preferred Sources

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है.राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता शुरू हो गई है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बयान देते हुए कहा कि हम अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं. यह पूरी दुनिया के देशों जैसे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य के लिए एक मदद के रूप में है. हैरानी की बात है कि उनमें खुद यह काम करने का साहस या इच्छा नहीं है.

सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ मीडिया ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी है. वैसे भी उनके पास शुरू से कोई खास विश्वसनीयता थी नहीं. अपने भारी ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम (जिसे कभी-कभी TDS भी कहा जाता है) के कारण वे यह कहना पसंद करते हैं कि ईरान जीत रहा है. जबकि हकीकत में हर कोई जानता है कि वे हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं.
 
डोनाल्ड ट्रंप बोले- उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है
ट्रंप ने कहा कि उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है. उनकी वायु सेना खत्म हो चुकी है. उनका एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम लगभग नहीं के बराबर है. रडार बंद हो चुके हैं. उनकी मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्रियां काफी हद तक नष्ट कर दी गई हैं. साथ ही मिसाइल और ड्रोन भी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके ऊंचे कद के नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अब उनके पास बस एक ही चीज बची है. यह खतरा कि कोई जहाज उनकी समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा सकता है. उनकी सभी 28 माइन बिछाने वाली नौकाएं भी समुद्र की तह में पड़ी हैं. 


ट्रंप के बयान से पहले अमेरिकी ने नौसेना ने जारी किया बयान

ट्रंप के बयान से पहले अमेरिकी नौसेना ने बयान देते हुए कहा कि यूएस नेवी के कई जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे हैं. US नेवी के कई जहाज शनिवार को ईरान के साथ बिना किसी तालमेल के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे हैं. यह कदम ईरान के साथ तालमेल से नहीं उठाया गया था. युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है. 

यह भी पढ़ें: हॉर्मुज से लेबनान तक… ईरान ने इस्लामाबाद में रखी ये बड़ी शर्तें, अब अमेरिका की बारी

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Pakistan US Iran War US Iran Peace Talks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा
होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan Live: अमेरिका-ईरान के बीच दो घंटे तक चली बात, बैठक में पाक भी शामिल, अब तक नहीं निकला नतीजा
Live: अमेरिका-ईरान के बीच दो घंटे तक चली बात, बैठक में पाक भी शामिल, अब तक नहीं निकला नतीजा
विश्व
इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता, इधर हॉर्मुज पहुंचे अमेरिका के वॉरशिप, क्या करने वाले हैं ट्रंप?
इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता, इधर हॉर्मुज पहुंचे अमेरिका के वॉरशिप, क्या करने वाले हैं ट्रंप?
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'हमें आपका इंतजार...', ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप का नया पैंतरा, तेल को लेकर दिया बड़ा बयान
'हमें आपका इंतजार...', ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप का नया पैंतरा, तेल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP में 2.04 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे; जानें SIR की अहम बातें
UP में 2.04 करोड़ मतदाताओं का सफाया! 13.21% वोटर्स कम होने से कितने बदलेंगे नतीजे? अहम बातें
दिल्ली NCR
दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल
दिल्ली के वजीरपुर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हादसा, 7 साल के दीपांशु की मौत, बच्ची घायल
आईपीएल 2026
पंजाब के सामने धरे रह गए SRH के 'धुरंधर', आसानी से चेज कर दिए 220, श्रेयस अय्यर ने लूटी महफिल
पंजाब के सामने धरे रह गए SRH के 'धुरंधर', आसानी से चेज कर दिए 220, श्रेयस अय्यर ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
विश्व
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ट्रेंडिंग
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच, वीडियो वायरल
“ऊंची इमारत या माचिस का डिब्बा? 19वें फ्लोर से महिला ने दिखाया दिल्ली NCR का सच
Home Tips
Shoe Odor Removal Tips : जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल
जूतों से आ रही है बदबू लेकिन धोने का नहीं मन, इस तरीके से झट से दूर हो जाएगी स्मेल
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget