खून का थक्का (Blood Clot): गर्दन की नसें बहुत sensitive होती हैं, जब पार्टनर बहुत जोर से 'सक' (Suck) करता है, तो त्वचा के नीचे की नसों में खून का थक्का जम सकता है, अगर यह थक्का खून के बहाव के साथ दिमाग तक पहुंच जाए, तो यह बल्ड फ्लो को रोक सकता है, जो जानलेवा साबित होता है.