एक्सप्लोरर
Fatal love bite: कब जानलेवा हो जाती है 'लव बाइट', जानें कब पार्टनर को रोकना होता है जरूरी?
Fatal love bite: लव बाइट जैसा छोटा दिखने वाला निशान कब गंभीर खतरा बन सकता है और किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान. आइए जानते हैं.
आजकल Couples के बीच प्यार जताने का एक तरीका 'लव बाइट' या 'हिक्की' भी होता है, वैसे तो यह एक छोटा सा निशान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी पार्टनर का यह प्यार भरा अंदाज भारी भी पड़ सकता है. गर्दन के आस-पास की नसें बहुत नाजुक होती हैं और वहां बहुत ज्यादा दबाव जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, रोमांस के बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कब और क्यों आपको अपने पार्टनर को रोकना चाहिए, ताकि आप भी इन गंभीर परिस्थितियों से बच सकें.
हेल्थ
6 Photos
25 प्रतिशत वर्किंग हार्ट के साथ भी जी सकते हैं लंबा जीवन, डेली लाइफ में कर लें ये पांच बदलाव
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
आज कालाष्टमी, शत्रु पर जीत पाने इस मुहूर्त में करें काल भैरव की पूजा, राहुकाल, पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
बुद्ध पूर्णिमा कब ? जानें स्नान-दान का मुहूर्त, इस दिन से जुड़ी हैं गौतम बुद्ध की 3 अहम घटनाएं
लाइफस्टाइल
Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज
लाइफस्टाइल
Varuthini Ekadashi 2026: व्रत में स्मार्टफोन छोड़ें 'स्मार्ट-सोल' बनें, वरुथिनी एकादशी पर अन्न के साथ गैजेट्स का त्याग भी जरूरी
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion