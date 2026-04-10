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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थFatal love bite: कब जानलेवा हो जाती है 'लव बाइट', जानें कब पार्टनर को रोकना होता है जरूरी?

Fatal love bite: कब जानलेवा हो जाती है 'लव बाइट', जानें कब पार्टनर को रोकना होता है जरूरी?

Fatal love bite: लव बाइट जैसा छोटा दिखने वाला निशान कब गंभीर खतरा बन सकता है और किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान. आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Fatal love bite: लव बाइट जैसा छोटा दिखने वाला निशान कब गंभीर खतरा बन सकता है और किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान. आइए जानते हैं.

आजकल Couples के बीच प्यार जताने का एक तरीका 'लव बाइट' या 'हिक्की' भी होता है, वैसे तो यह एक छोटा सा निशान लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी पार्टनर का यह प्यार भरा अंदाज भारी भी पड़ सकता है. गर्दन के आस-पास की नसें बहुत नाजुक होती हैं और वहां बहुत ज्यादा दबाव जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए, रोमांस के बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कब और क्यों आपको अपने पार्टनर को रोकना चाहिए, ताकि आप भी इन गंभीर परिस्थितियों से बच सकें.

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खून का थक्का (Blood Clot): गर्दन की नसें बहुत sensitive होती हैं, जब पार्टनर बहुत जोर से 'सक' (Suck) करता है, तो त्वचा के नीचे की नसों में खून का थक्का जम सकता है, अगर यह थक्का खून के बहाव के साथ दिमाग तक पहुंच जाए, तो यह बल्ड फ्लो को रोक सकता है, जो जानलेवा साबित होता है.
खून का थक्का (Blood Clot): गर्दन की नसें बहुत sensitive होती हैं, जब पार्टनर बहुत जोर से 'सक' (Suck) करता है, तो त्वचा के नीचे की नसों में खून का थक्का जम सकता है, अगर यह थक्का खून के बहाव के साथ दिमाग तक पहुंच जाए, तो यह बल्ड फ्लो को रोक सकता है, जो जानलेवा साबित होता है.
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इस्केमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) का खतरा: ऐसे कई मामले देखें जा चुके हैं जहां लव बाइट के कारण व्यक्ति को स्ट्रोक आया. दरअसल, गर्दन की 'कैरोटिड आर्टरी' पर ज्यादा दबाव पड़ने से वह ब्लॉक हो सकती है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक आ सकता है.
इस्केमिक स्ट्रोक (Ischemic Stroke) का खतरा: ऐसे कई मामले देखें जा चुके हैं जहां लव बाइट के कारण व्यक्ति को स्ट्रोक आया. दरअसल, गर्दन की 'कैरोटिड आर्टरी' पर ज्यादा दबाव पड़ने से वह ब्लॉक हो सकती है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और व्यक्ति को अचानक स्ट्रोक आ सकता है.
Published at : 10 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Romance Love Bite Hickey Couples

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