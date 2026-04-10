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Married People Cancer Risk: क्या शादी करने से घट जाता है कैंसर होने का खतरा? कुंवारों को जरूर पढ़नी चाहिए यह रिसर्च
Married people cancer risk : विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें सिर्फ शादी होना ही कारण नहीं है. इसमें साथ मिलने वाला समर्थन, सही लाइफस्टाइल, नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे कई चीजें असर डालती हैं.
कैंसर से जुड़ी हाल ही की एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग शादीशुदा हैं, उनके कैंसर होने का खतरा उन लोगों की तुलना में कम होता है जो कभी शादी नहीं करते या अकेले रहते हैं. यह बात सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें सिर्फ शादी होना ही कारण नहीं है. इसमें साथ मिलने वाला समर्थन, सही लाइफस्टाइल, नियमित स्वास्थ्य जांच और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच जैसे कई चीजें असर डालती हैं. आइए जानते हैं कि शादीशुदा लोगों में कैंसर का खतरा कम दिखने को लेकर रिसर्च क्या कहती है?
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Published at : 10 Apr 2026 10:03 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion