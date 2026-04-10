यह अध्ययन कैंसर रिसर्च कम्यूनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ. इसमें पाया गया कि जो लोग कभी शादी नहीं करते, उनके कैंसर होने का जोखिम ज्यादा होता है. पुरुषों में शादी न करने वालों में कैंसर का खतरा 68 प्रतिशत ज्यादा था, और महिलाओं में यह खतरा 83 प्रतिशत ज्यादा था. अध्ययन में यह भी देखा गया कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शादी से जुड़े स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ते हैं.