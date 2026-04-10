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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थMarried People Cancer Risk: क्या शादी करने से घट जाता है कैंसर होने का खतरा? कुंवारों को जरूर पढ़नी चाहिए यह रिसर्च

Married People Cancer Risk: क्या शादी करने से घट जाता है कैंसर होने का खतरा? कुंवारों को जरूर पढ़नी चाहिए यह रिसर्च

Married people cancer risk : विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें सिर्फ शादी होना ही कारण नहीं है. इसमें साथ मिलने वाला समर्थन, सही लाइफस्टाइल, नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे कई चीजें असर डालती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Apr 2026 10:03 AM (IST)
Married people cancer risk : विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें सिर्फ शादी होना ही कारण नहीं है. इसमें साथ मिलने वाला समर्थन, सही लाइफस्टाइल, नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे कई चीजें असर डालती हैं.

कैंसर से जुड़ी हाल ही की एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग शादीशुदा हैं, उनके कैंसर होने का खतरा उन लोगों की तुलना में कम होता है जो कभी शादी नहीं करते या अकेले रहते हैं. यह बात सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें सिर्फ शादी होना ही कारण नहीं है. इसमें साथ मिलने वाला समर्थन, सही लाइफस्टाइल, नियमित स्वास्थ्य जांच और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच जैसे कई चीजें असर डालती हैं. आइए जानते हैं कि शादीशुदा लोगों में कैंसर का खतरा कम दिखने को लेकर रिसर्च क्या कहती है?

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यह अध्ययन कैंसर रिसर्च कम्यूनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ. इसमें पाया गया कि जो लोग कभी शादी नहीं करते, उनके कैंसर होने का जोखिम ज्यादा होता है. पुरुषों में शादी न करने वालों में कैंसर का खतरा 68 प्रतिशत ज्यादा था, और महिलाओं में यह खतरा 83 प्रतिशत ज्यादा था. अध्ययन में यह भी देखा गया कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शादी से जुड़े स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ते हैं.
यह अध्ययन कैंसर रिसर्च कम्यूनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ. इसमें पाया गया कि जो लोग कभी शादी नहीं करते, उनके कैंसर होने का जोखिम ज्यादा होता है. पुरुषों में शादी न करने वालों में कैंसर का खतरा 68 प्रतिशत ज्यादा था, और महिलाओं में यह खतरा 83 प्रतिशत ज्यादा था. अध्ययन में यह भी देखा गया कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शादी से जुड़े स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ते हैं.
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शादीशुदा लोगों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिलता है. वे अक्सर समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे बीमारियों का जल्दी पता चलता है. शादीशुदा लोग आम तौर पर स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाते हैं, जैसे धूम्रपान या शराब का कम सेवन करना, जोखिम भरे व्यवहार कम करने से कई प्रकार के कैंसर जैसे लंग कैंसर या सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी घटता है.
शादीशुदा लोगों को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन मिलता है. वे अक्सर समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जिससे बीमारियों का जल्दी पता चलता है. शादीशुदा लोग आम तौर पर स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाते हैं, जैसे धूम्रपान या शराब का कम सेवन करना, जोखिम भरे व्यवहार कम करने से कई प्रकार के कैंसर जैसे लंग कैंसर या सर्वाइकल कैंसर का खतरा भी घटता है.
Published at : 10 Apr 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Cancer Risk Health LIfestyle Married Cancer Risk

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