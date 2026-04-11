'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट

उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' काफी विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वहीं बड़े पर्दे पर आने के बाद इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. वहीं अब इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 6 हफ्ते पूरे कर लिए हैं. ‘धुरंधर 2’ से कड़ी टक्कर के बावजूद, कामाख्या नारायण सिंह की निर्देशित यह फिल्म कमाई कर रही है, हालांकि कमाई के मामले में यह आंकड़ा थोड़ा कम है. चलिए यहां इसके कलेक्शन, मुनाफे और अन्य डिटेल्स के बारे में जानते हैं?

'द केरल स्टोरी 2' ने भारत में कितनी कमाई की है?

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द केरल स्टोरी 2' ने 42वें दिन अपने कलेक्शन में 2 लाख रुपये जोड़े. छठे गुरुवार को इसने पिछले दिन के 1 लाख रुपये के मुकाबले मामूली बढ़त दर्ज की है. हालांकि 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए हुए है. भारत में 6 हफ्ते के बाद कुल आंकड़ा 52.14 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच गया है. इसका जीएसटी सहित कुल आंकड़ा 61.52 करोड़ रुपये है.

भारत में डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट कलेक्शन)

पहला हफ़्ता – 22.9 करोड़

दूसरा हफ़्ता – 16.97 करोड़

तीसरा हफ़्ता – 10.92 करोड़

चौथा हफ़्ता – 87 लाख

पांचवां हफ़्ता – 31 लाख

छठा हफ़्ता – 17 लाख

कुल – 52.14 करोड़

‘द केरल स्टोरी 2’ का बजट कितना है?

उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा अभिनीत यह हिंदी ड्रामा कथित तौर पर 28 करोड़ के बजट में बनी है. 42 दिनों में मेकर्स ने 24.14 करोड़ का रिटर्न कमाया है. बॉक्स ऑफिस पर अब तक 86.21% के मुनाफ़े के साथ यह एक शानदार परफॉर्म किया है.

वहीं 2023 में, सुदीप्तो सेन की ओरिजनल फिल्म द केरल स्टोरी ने अपने लाइफटाइम में 238.27 करोड़ का कलेक्शन किया था. 30 करोड़ के बजट के मुकाबले 694% के मुनाफ़े के साथ यह एक सुपर-डुपर हिट साबित हुई थी. सीक्वल की कमाई काफी कम रही, लेकिन कम से कम सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान इसे सफलता का दर्जा तो मिल ही गया!