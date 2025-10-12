हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थस्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल

स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पीजिए ये वाला पानी, बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस के भी मॉर्निंग रूटीन में है शामिल

एक छोटी सी आदत आपकी बॉडी को अंदर से इतना मजबूत और एक्टिव बना सकती है कि आपको वजन घटाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.यह आदत एक खास तरह के मॉर्निंग ड्रिंक की है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 12 Oct 2025 08:06 AM (IST)
आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी फिट और स्लिम दिखे. चाहे कॉलेज जाने वाली लड़की हो या फिर ऑफिस में काम करने वाली महिला, हर कोई अपने लुक्स और फिटनेस को लेकर जागरूक है. बहुत लोग डाइटिंग करते हैं, घंटों योगा और एक्सरसाइज करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी आदत आपकी बॉडी को अंदर से इतना मजबूत और एक्टिव बना सकती है कि आपको वजन घटाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

यह आदत एक खास तरह के मॉर्निंग ड्रिंक की है. जिसे बहुत सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और फिटनेस एक्सपर्ट्स भी अपनी सुबह की शुरुआत में शामिल करती हैं. यह कोई जादुई ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक सिंपल घरेलू नुस्खा है जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर में जमा फालतू टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. तो चलिए जानते हैं कि स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह कौन सा ड्रिंक पीएं. 

स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह कौन सा ड्रिंक पिएं?

अगर आपको भी स्लिम दिखना है तो सुबह-सुबह पिंक सॉल्ट वॉटर ड्रिंक पीएं. इसे बहुत सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और फिटनेस एक्सपर्ट्स भी अपनी सुबह की शुरुआत में शामिल करती हैं. पिंक सॉल्ट यानी हिमालयन सॉल्ट में बहुत सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बनाए रखते हैं. जब आप इसे गर्म पानी में मिलाकर पीते हैं तो यह शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है और डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करता है. खास बात ये है कि अगर आप रोज सुबह इसे खाली पेट पीते हैं, तो वजन कम करने में भी मदद मिलती है. बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेस जैसे कि शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, और करीना कपूर अपने मॉर्निंग रूटीन में इस तरह के हेल्दी ड्रिंक को शामिल करती हैं. उनका मानना है कि दिन की शुरुआत सही तरीके से हो तो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहता है. 

पिंक सॉल्ट वाला पानी कैसे बनाएं?

1. पिंक सॉल्ट, नींबू और हनी वाला ड्रिंक - पिंक सॉल्ट वाला पानी बनाने के लिए सबसे पहले हल्के गर्म पानी में पिंक सॉल्ट डालें और अच्छे से मिला लें फिर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं. आप चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं. अब इस पानी को धीरे-धीरे सुबह खाली पेट पी लीजिए. 

2. पिंक सॉल्ट और एप्पल साइडर विनेगर वाला ड्रिंक - इसे बनाने के लिए सबसे पहले हल्के गर्म पानी में पिंक सॉल्ट और एप्पल साइडर विनेगर डालकर अच्छी तरह मिलाएं फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पिएं.

पिंक सॉल्ट वॉटर ड्रिंक के फायदे क्या हैं?

1. वजन घटाने में मदद करता है - ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे फैट तेजी से बर्न होता है. 

2.पाचन को बेहतर बनाता है - सुबह इसे पीने से पेट साफ होता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं. 

3. हाइड्रेशन बढ़ाता है - शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहती है जिससे स्किन भी ग्लो करने लगती है.

4.टॉक्सिन्स बाहर निकालता है - यह बॉडी डिटॉक्स में भी मदद करता है, जिससे आप खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. 

Published at : 12 Oct 2025 08:03 AM (IST)
