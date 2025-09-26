हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Morning vs Night Bath Best Time: सुबह-सुबह या रात के वक्त, किस टाइम नहाना होता है सबसे अच्छा?

Morning bath benefits: नहाने के बाद आदमी फ्रेश महसूस करता है और बॉडी पूरी तरह सक्रिए रहता है. चलिए आपको बताते हैं कि कि सुबह-सुबह या रात में किस वक्त नहाना ज्यादा अच्छा रहता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Sep 2025 12:57 AM (IST)
Bathing Tips For Healthy Life: नहाना हमारे डेली जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह न सिर्फ शरीर की सफाई करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित करता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि सुबह नहाना बेहतर है या रात में. आइए साइंटिस्ट फैक्ट और एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं.

सुबह नहाने के फायदे

सुबह नहाना दिन की शुरुआत को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है. ठंडे पानी से नहाने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और मांसपेशियों की थकान कम होती है. इससे दिमाग भी ताजगी महसूस करता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है. कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ठंडे पानी से स्नान करने वाले लोगों में तनाव के हार्मोन, जैसे कोर्टिसोल, का स्तर कम होता है. सवेरे नहाने का एक और लाभ है यह कि यह त्वचा और बालों को साफ और स्वस्थ बनाए रखता है. अगर आप व्यायाम के बाद नहाते हैं, तो पसीने से बंद हुए रोमछिद्र खुल जाते हैं और बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा कम होता है.

रात में नहाने के फायदे

रात में नहाने का भी अपना महत्व है. दिनभर की धूल, पसीना और बैक्टीरिया को शरीर से हटाने के लिए रात का स्नान बेहद जरूरी है. यह त्वचा की सफाई में मदद करता है और सोते समय शरीर को आराम देने का काम करता है. गर्म पानी से रात में नहाना मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नींद को बेहतर बनाता है. एक्सपर्ट का मानना है कि गर्म पानी से 10–15 मिनट का स्नान सोने से पहले तनाव और थकान को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है. यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें दिनभर में स्ट्रेस या मानसिक थकान होती है.

कौन सा समय सबसे सही है?

दरअसल, सुबह और रात दोनों समय नहाने के अपने फायदे हैं. अगर आप जल्दी उठते हैं और दिनभर सक्रिय रहना चाहते हैं, तो सुबह नहाना बेहतर विकल्प है. वहीं, अगर आपका दिन थकान भरा रहा हो और आप अच्छी नींद चाहते हैं, तो रात का स्नान अधिक लाभकारी है. कुछ स्वास्थ्य एक्सपर्ट बताते हैं कि दिन के समय हल्का स्नान या वॉश करना भी ठीक है, लेकिन लंबा और गर्म स्नान सुबह या रात के समय करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. महत्वपूर्ण बात यह है कि नहाने के पानी का तापमान और अवधि शरीर की त्वचा और स्वास्थ्य के हिसाब से संतुलित होना चाहिए.

सुबह-सुबह या रात में नहाने का सही समय व्यक्ति की लाइफस्टाइल, दिनचर्या और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. यदि आप ताजगी और मानसिक ऊर्जा चाहते हैं तो सुबह स्नान करें, और यदि दिनभर की थकान को दूर करना है और नींद सुधारनी है तो रात का स्नान बेहतर है. दोनों समय नहाने के फायदे अलग हैं, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या और शरीर की जरूरत के अनुसार अपनाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Empty Stomach Drink for Kids: सुबह-सुबह खाली पेट बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, वजन रहेगा नियंत्रित और एनर्जी भी बनी रहेगी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Sep 2025 12:57 PM (IST)
Embed widget