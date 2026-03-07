हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थमर्दों को गलती से भी इग्नोर नहीं करने चाहिए ये 5 बेहद कॉमन लक्षण, वरना बढ़ जाएगा प्रोस्टेट

मर्दों को गलती से भी इग्नोर नहीं करने चाहिए ये 5 बेहद कॉमन लक्षण, वरना बढ़ जाएगा प्रोस्टेट

आज के समय में पुरुषों में प्रोस्टेट एक गंभीर समस्या बन गयी है, जिसे कुछ लक्षणों से पहचाना जा सकता है और समय से इसका इलाज किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 07 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में कई स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रोस्टेट से जुड़ी परेशानी भी शामिल है. प्रोस्टेट पुरुषों के प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मूत्राशय के नीचे स्थित होती है और मूत्रमार्ग को घेरता है. उम्र के साथ यह ग्रंथि धीरे-धीरे बड़ी हो सकती है, जिसे प्रोस्टेट का बढ़ना कहा जाता है. यह समस्या आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों में देखने को मिलती है, लेकिन कई मामलों में यह समस्या कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिली है. आमतौर पर इसके लक्षण पेशाब करने में समस्या के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें बढ़ती उम्र के लक्षण समझकर नजरअंदाज़ नहीं कर देना चाहिए और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर कि सलाह लेनी चाहिए.

ये भी पढ़ें- Fatty Liver Disease: लगातार बढ़ रहे फैटी लिवर के मामले, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 8 गलतियां?

प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के 5 संकेत क्या हैं?

1. कमजोर यूरिन स्ट्रीम:

प्रोस्टेट बढ़ने का सबसे पहला संकेत है पेशाब की धार का कमजोर हो जाना. अगर आपको पेशाब करने में ज़्यादा समय लगता है या पेशाब की धार पहले जैसी तेज नहीं है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग पर दबाव डाल रही है, जिससे पेशाब का बहाव कम हो सकता तथा रुक सकता है.

2. मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का एहसास:

कई बार पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ है और बार-बार पेशाब करने की इच्छा होती रहती है. दरअसल, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से मूत्रमार्ग पर दबाव पड़ता है जिससे मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, यह प्रोस्टेट बढ़ने का एक लक्षण है. इसके कारण व्यक्ति को बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती रहती है.

3. पेशाब करने में कठिनाई:

कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं होता कि पेशाब करने में कुछ ज्यादा समय लगता हो, कई बार पुरुषों को पेशाब करने में परेशानी होती है या काफी समय तक इंतजार करना पडता है, यह प्रोस्टेट कि समस्या हो सकती है. यह स्थिति तब होती है जब बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग पर दबाव डालता है, अगर आपको बार-बार इस प्रकार कि समस्या हो रही है, तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज ना करें.

4. रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना (नोक्टूरिया):

अगर आप रात में बार बार उठकर पेशाब करने जाते है, तो यह भी प्रोस्टेट बढ़े हुए होने का संकेत हो सकता है. इससे लोगों की नींद भी पूरी नहीं होती और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहने लगता है, कई बार लोग इसे एक सामान्य समस्या या बढ़ती हुए उम्र के साथ होने वाली समस्या समझकर समझकर टाल देते हैं.

5. पेशाब का बूंद-बूंद टपकना:

कई बार पेशाब करने के बाद भी कुछ बूंदें टपकती रहती हैं, यह भी प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.

प्रोस्टेट के इलाज का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?

चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति ने प्रोस्टेट का इलाज आसान बना दिया है, अब बिना ऑपरेशन के भी सिर्फ दवाइयों से ही इसका इलाज संभव है. आपको यह ध्यान रखना जरुरी है की जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज़ न करें, बस जल्द से जल्द किसी यूरोलॉजिस्ट से मिले.

ये भी पढ़ें- Kidney Failure Symptoms: कमर दर्द, बार-बार यूरिन या चेहरे पर सूजन... शरीर के इन संकेतों को न लें हल्के में, हो सकता है किडनी फेलियर!

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 07 Mar 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Prostate Enlargement Symptoms Prostate Problem In Men Urologist Advice Prostate
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
मर्दों को गलती से भी इग्नोर नहीं करने चाहिए ये 5 बेहद कॉमन लक्षण, वरना बढ़ जाएगा प्रोस्टेट
मर्दों को गलती से भी इग्नोर नहीं करने चाहिए ये 5 बेहद कॉमन लक्षण, वरना बढ़ जाएगा प्रोस्टेट
हेल्थ
Microplastics And Cancer: युवाओं में अचानक क्यों बढ़ रहे कोलन कैंसर के मामले? इस स्टडी में सामने आए खतरनाक कारण
युवाओं में अचानक क्यों बढ़ रहे कोलन कैंसर के मामले? इस स्टडी में सामने आए खतरनाक कारण
हेल्थ
High Cholesterol: इस बीमारी में भी राहत देती है कोलेस्ट्रॉल की यह दवा, नई स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात
इस बीमारी में भी राहत देती है कोलेस्ट्रॉल की यह दवा, नई स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात
हेल्थ
Vitamin Supplements: सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
'कम बोलते थे, डेली रूटीन से करता था काम', मां ने बताया UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री का संघर्ष
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
जनरल नॉलेज
Pregnancy In Space: क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
शिक्षा
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
पानीपत की बेटी श्रेया गुप्ता ने UPSC में पाई 114वीं रैंक, दूसरे प्रयास में हासिल की बड़ी सफलता
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget