हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCooling Tower Bacteria: 2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी

Cooling Tower Bacteria: 2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी

New York outbreak: अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल हार्लेम इलाके में अचानक लेजियोनेयर्स डिजीज का कहर देखने को मिल रहा है. चलिए आपको बताते हैं कि यह कौन सी बीमारी है और कितना खतरनाक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

Legionnaires Disease: न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल हार्लेम इलाके में अचानक लेजियोनेयर्स डिजीज (Legionnaires’ Disease) का प्रकोप सामने आया है. शहर के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस बीमारी से अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है और 58 लोग बीमार पड़े हैं. यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर प्रकार का निमोनिया है, जो लीजियोनेला बैक्टीरिया (Legionella Bacteria) के कारण होता है.

कैसे फैलती है यह बीमारी?

लेजियोनेयर्स डिजीज आमतौर पर उन जगहों पर फैलती है, जहां गर्म और ठहरा हुआ पानी मौजूद होता है. यह बैक्टीरिया कूलिंग टावर्स, हॉट टब्स, सजावटी फव्वारे और बड़ी बिल्डिंगों की प्लंबिंग सिस्टम में पनपता है. जब संक्रमित पानी हवा में महीन धुंध या वाष्प बनकर फैलता है और लोग उसे सांस के जरिए अंदर लेते हैं, तो इंफेक्शन हो जाता है. यह बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलती.

हार्लेम आउटब्रेक- क्या हुआ?

जुलाई के आखिर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हार्लेम में मामलों का क्लस्टर पहचाना. शुरू में 22 मामले और एक मौत दर्ज हुई, लेकिन अगस्त की शुरुआत तक आंकड़ा बढ़कर 58 मरीज और 2 मौतों तक पहुंच गया. यह प्रकोप पांच ZIP कोड्स (10027, 10030, 10035, 10037, और 10039) तक फैला. जांच में पता चला कि इलाके के 11 कूलिंग टावर्स में बैक्टीरिया मौजूद थे. इन्हें तुरंत साफ और डिसइंफेक्ट कर दिया गया.

लक्षण और खतरे

संक्रमण के 2 से 10 दिन बाद लक्षण दिखते हैं. आम लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी या बलग़म वाली खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं. गंभीर मामलों में दस्त, उल्टी, कन्फ्यूजन या भूख न लगना भी देखा जाता है. लक्षण अक्सर फ्लू या कोविड-19 जैसे लगते हैं, इसलिए समय पर पहचान मुश्किल हो सकती है.

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

  • 50 साल से अधिक उम्र के लोग
  • स्मोकर्स
  • जिनको क्रॉनिक लंग डिजीज या कमजोर इम्यूनिटी है

अगर इलाज देर से मिले तो यह रेस्पिरेटरी फेल्योर, शॉक और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर तक पहुंच सकता है. मृत्यु दर औसतन 10 प्रतिशत होती है, लेकिन बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों में यह 25 प्रतिशत तक हो सकती है.

इलाज और रोकथाम

लेजियोनेयर्स डिजीज का कोई वैक्सीन नहीं है. इलाज में एंटीबायोटिक्स (जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन) दी जाती हैं, और अगर समय रहते इलाज शुरू हो जाए तो मरीज ठीक हो सकता है. गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है.

रोकथाम के उपाय

  • बिल्डिंग मैनेजमेंट को चाहिए कि कूलिंग टावर्स और वॉटर सिस्टम की नियमित सफाई और डिसइंफेक्शन करें.
  • बड़े बिल्डिंग्स में अनुपयोगी नल और टोंटी को हफ्ते में एक बार फ्लश करें.
  • घर पर लोग वॉटर हीटर का तापमान 120°F (49°C) पर सेट करें और शॉवरहेड्स को समय-समय पर साफ करें.

गार्डन होज को उपयोग के बाद खाली कर दें और केवल मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन के मुताबिक़ ही ह्यूमिडिफ़ायर या विंडशील्ड वॉशर फ्लुइड का उपयोग करें. हार्लेम का यह आउटब्रेक दिखाता है कि शहरी इलाकों में पानी से जुड़ी संरचनाओं की निगरानी और मेंटेनेंस कितनी जरूरी है. शुरुआती पहचान और सही इलाज से जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन अफवाहों से बचकर सही जानकारी पर भरोसा करना भी उतना ही आवश्यक है.

इसे भी पढ़ें: Navratri Fasting Tips: नवरात्रि फास्टिंग में जरूरत से ज्यादा कैलोरी तो नहीं ले रहे आप, ऐसे करें डाइट को बैलेंस

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 23 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Tags :
Legionnaires Disease New York Outbreak Harlem Cases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
विश्व
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज; जानें क्या कहा?
'प्रेग्नेंट महिलाओं को पेरासिटामोल टैबलेट से...', ट्रंप के इस दावे को WHO ने किया खारिज
बिहार
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस, क्या था PK का आरोप?
यूटिलिटी
Uidai New Aadhaar App: UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
UIDAI लाया नया Aadhaar ऐप, अब काम होंगे और भी आसान, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?
ट्रेंडिंग
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Embed widget