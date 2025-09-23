हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNavratri Fasting Tips: नवरात्रि फास्टिंग में जरूरत से ज्यादा कैलोरी तो नहीं ले रहे आप, ऐसे करें डाइट को बैलेंस

Navratri Fasting Tips: नवरात्रि फास्टिंग में जरूरत से ज्यादा कैलोरी तो नहीं ले रहे आप, ऐसे करें डाइट को बैलेंस

Healthy Vrat Recipes: नवरात्रि के दौरान हमें सेहत का ध्यान काफी ज्यादा रखना होता है. चलिए आपको कुछ डाइट प्लान बताते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और ज्यादा कैलोरी भी नहीं होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Low Calorie Fasting Foods: नवरात्रि का पावन पर्व देशभर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दौरान कई लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं. व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है, लेकिन अक्सर लोग उपवास के नाम पर ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनमें जरूरत से ज्यादा कैलोरी होती है. इससे वजन बढ़ने के साथ-साथ पाचन संबंधी दिक्कतें भी शुरू हो सकती हैं. इसलिए नवरात्रि फास्टिंग के दौरान डाइट को बैलेंस रखना बेहद जरूरी है.

ज्यादा कैलोरी लेने की आम गलतियां

तली-भुनी चीजें – साबूदाना वड़ा, आलू के पकौड़े या कुट्टू के पूरी जैसे डीप फ्राइड फूड्स उपवास में ज्यादा खाए जाते हैं. इनमें तेल और कैलोरी बहुत अधिक होती है.

मीठा ज्यादा खाना – मखाने की खीर, नारियल लड्डू, या हलवा व्रत के दौरान मीठे की डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन इनमें शुगर और कैलोरी हाई होती है.

फ्रूट्स का ओवरडोज – फल खाना हेल्दी है, लेकिन बार-बार और बहुत ज्यादा फल खाने से भी कैलोरी और नैचुरल शुगर (फ्रक्टोज) ज्यादा हो जाती है.

ड्राई फ्रूट्स का गलत इस्तेमाल – बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट पोषण से भरपूर होते हैं, लेकिन इन्हें अनलिमिटेड मात्रा में खाने से कैलोरी ओवरलोड हो जाता है.

डाइट को कैसे करें बैलेंस?

उबालकर या हल्का भूनकर खाएं – आलू, शकरकंद और साबूदाना को डीप फ्राई करने की बजाय उबालकर या हल्की फ्लेम पर भूनकर खाएं.

लो-फैट दूध और दही – खीर या स्मूदी बनाते समय टोंड दूध या दही का इस्तेमाल करें.

मीठे पर कंट्रोल – शुगर की जगह गुड़, शहद या खजूर का इस्तेमाल करें, लेकिन मात्रा सीमित रखें.

फ्रूट्स को स्मार्टली खाएं – बार-बार फल खाने के बजाय एक समय पर मिक्स्ड फ्रूट सलाद लें.

ड्राई फ्रूट्स की फिक्स क्वांटिटी – रोजाना सिर्फ 5-6 बादाम, 1-2 अखरोट और 4-5 किशमिश पर्याप्त हैं.

पानी ज्यादा पिएं – व्रत में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. नारियल पानी या नींबू पानी बेहतर विकल्प हैं.

नवरात्रि फास्टिंग के हेल्दी ऑप्शन

  • समक के चावल की खिचड़ी या इडली
  • मखाने की खीर की जगह ड्राई रोस्टेड मखाने
  • शकरकंद चाट
  • राजगीरा पराठा (कम तेल में बना हुआ)
  • ग्रीन टी या हर्बल टी

नवरात्रि फास्टिंग का असली मकसद शरीर और मन को शुद्ध करना है. अगर इस दौरान जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले ली जाए तो व्रत का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है. इसलिए डाइट को बैलेंस रखना बेहद जरूरी है. सही मात्रा में खाना, तैलीय और मीठे फूड्स से दूरी बनाना और हेल्दी ऑप्शन चुनना ही नवरात्रि फास्टिंग को सफल और फायदेमंद बना सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 23 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Navratri 2025 Mata Navratri 2025 Navratri Fasting Tips
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
