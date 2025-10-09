आजकल सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स की सबसे ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं. हर दिन कोई न कोई नया डिटॉक्स ड्रिंक या फिटनेस हैक वायरल होता रहता है. कभी कोई ग्रीन जूस, कभी चारकोल शॉट्स तो कभी कोई फैंसी हेल्थ टी. लेकिन क्या आप जानते है कि सबसे असरदार उपाय वही होते हैं जो हमारी रसोई में सालों से मौजूद हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस आइकन मलाइका अरोड़ा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो हर सुबह जीरा और अजवाइन को रातभर भिगोकर उसका पानी गर्म करके पीती हैं.

इस वीडियो ने काफी तेजी से वायरल होते ही लाखों लोगों का ध्यान खींचा और तभी अमेरिका के जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और आंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. पलानीअप्पन मणिकम ने इस घरेलू नुस्खे पर अपनी राय दी. भारतीय रसोई में जीरा और अजवाइन को अक्सर सिर्फ मसाले समझा जाता है, लेकिन आयुर्वेद और अब आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि ये छोटे-छोटे बीज असल में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं. डॉ. पाल के अनुसार, इन दोनों मसालों को सुबह के समय गर्म पानी के साथ लेना कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा की तरह आपको भी रोजाना सुबह क्यों जीरा-अजवाइन वॉटर पीना चाहिए.

रोजाना सुबह क्यों जीरा-अजवाइन वॉटर पीना चाहिए?

1. पाचन तंत्र के लिए - रात भर का फास्टिंग के बाद हमारे पाचन तंत्र को धीरे-धीरे एक्टिव करना जरूरी होता है. जीरा में मौजूद थायमॉल नामक एंजाइम पेट में पाचक रसों का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे खाना पचाना आसान होता है. वहीं अजवाइन में कार्मिनेटिव गुण होते हैं यानी ये गैस, अफारा और सूजन जैसी समस्याओं से राहत देता है. सुबह इसे पीने से पेट धीरे-धीरे एक्टिव होता है और दिन के खाने के लिए तैयार हो जाता है.

2. वजन कम करने में फायदेमंद - डॉ. पाल एक मानव अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें जीरा लेने से कुछ ओवरवेट लोगों का बॉडी फैट प्रतिशत घटा पाया गया. जीरा शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और फैट ब्रेकडाउन में मदद करता है. वहीं अजवाइन पानी की वॉटर रिटेंशन को कम करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है. साथ में ये एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जो धीरे-धीरे लेकिन असरदार तरीके से वजन घटाने में मदद कर सकता है.

3. डिटॉक्स में फायदेमंद - आजकल बाजार में कई तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स आते हैं जो शरीर को झटके में साफ करने का दावा करते हैं. लेकिन जीरा-अजवाइन वॉटर बिना किसी प्रोसेस के आंत की सफाई का काम करता है. रातभर भिगोने से इनके बीजों के जरूरी तेल और एंटीऑक्सीडेंट पानी में आ जाते हैं. ये तत्व आंत की लेयर को शांत करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट को धीरे-धीरे बाहर निकालने में मदद करते हैं.

4. ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मददगार - अगर आप दिनभर एनर्जी लेवल को बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत ब्लड शुगर को बैलेंस करने वाले किसी ड्रिंक से करना अच्छा होता है. जीरा और सौंफ के कुछ अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि ये पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम कर सकते हैं और इंसुलिन सेंसिटिव को बेहतर बना सकते हैं.

5. मन और शरीर दोनों के लिए हेल्दी - अक्सर हेल्थ को सिर्फ बॉडी तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन असली हेल्थ वो है जिसमें मन को भी शांति मिले. मलाइका अरोड़ा खुद भी कहती हैं कि दिन की शुरुआत अगर शांत तरीके से हो तो पूरा दिन बैलेंस में रहता है. गर्म, सुगंधित और टेस्ट वाला यह जीरा-अजवाइन का पानी सुबह का वो पहला सिप हो सकता है जो आपके मन को ग्राउंडेड रखें और शरीर को तैयार करें. हालांकि जीरा-अजवाइन वॉटर रोजाना सीमित मात्रा में लेना ही बेहतर है.

