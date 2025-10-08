कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?

कई राज्यों में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई है. दरअसल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे पहले यह मामला सामने आया, जिसमें कफ सिरप पीने से छोटे बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी जान चली गई. अब धीरे-धीरे इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. इसके बाद से ही सरकारें और पुलिस दोनों इस मामले को लेकर गंभीर हो गए हैं. आइए जानते हैं कि इस जहरीले कफ सिरप ने किन राज्यों में कितने मासूमों की जान ली है?

अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान?

कोल्ड्रिफ कंपनी का कफ सिरप पीने से कई राज्यों में बच्चों की मौतें हुई हैं. मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा जिलों में 7 सितंबर से लेकर अब तक 20 बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. इसमें सबसे ज्यादा 17 मौतें अकेले छिंदवाड़ा में हुई हैं. इसके बाद यहां बीते 24 घंटों में मौत के 4 नए मामले भी सामने आए हैं. दूसरी ओर राजस्थान में 3 बच्चों को इस जहरीले कफ सिरप का खमियाजा भुगतना पड़ा.

किन राज्यों में कफ सिरप का खौफ?

सिरप के इस्तेमाल से गई जानों के बाद अब सभी राज्यों की स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट मोड में आ चुकी है. मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों में भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है. इसके चलते केरल, तमिलनाडु और पंजाब में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसके अलावा सिरप बनाने वाली इस कंपनी पर सख्ती दिखाई है और दवाइयों की जांच के आदेश भी दिए हैं.

कफ सिरप से क्यों जा रही जान?

छोटे बच्चों को दिए जाने वाले इस कफ सिरप में मौजूद डायएथिलीन ग्लायकॉल नाम के खतरनाक केमिकल ने बच्चों की जान ली है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह केमिकल सीधे किडनी को डैमेज करता है . यह ऐसा केमिकल है, जिसका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है. इसको पीने से उल्टी, दस्त और कुछ दिन बाद पेशाब बंद होने जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसके बाद किडनी फेल के चलते इंसान की मौत हो जाती है.

सरकार ने दिए जांच के आदेश

कोल्ड्रिफ कंपनी के इस जानलेवा कफ सिरप के सभी प्लांट्स पर राज्य सरकारों ने भी एक्शन लिया है, जिसके बाद इसकी बिक्री पर रोक लगाने के साथ-साथ बाजार में मौजूद इसके एक्स्ट्रा स्टॉक्स को भी हटवा लिया गया है. साथ ही, इसके सभी प्लांट्स पर बनने वाली दवाओं की जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं.

