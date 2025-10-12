हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Effect Of Obesity On Sperm: कहीं मोटापे के कारण घट तो नहीं रही आपकी मर्दानगी, जानें स्पर्म काउंट पर कैसे होता है असर?

Effect Of Obesity On Sperm: कहीं मोटापे के कारण घट तो नहीं रही आपकी मर्दानगी, जानें स्पर्म काउंट पर कैसे होता है असर?

obesity and male fertility: मोटापा आजकल इंसान के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या मोटापा के कारण से इंसान की फर्टिलिटी रेट पर भी असर पड़ता है या फिर नहीं.

12 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

Low Sperm Count Causes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोटापा एक आम समस्या बन चुकी है. इसके लिए कई कारण हैं, जैसे कि खराब लाइफस्टाइल, खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और तनाव इसमें शामिल हैं. यह न सिर्फ डायबिटीज, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है, बल्कि इसके साथ कई अन्य दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसमें पुरुषों की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी भी शामिल है. कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है.

क्या सच में पड़ता है असर?

इसका जवाब है हां. इसका प्रभाव पड़ता है. IndiaIVF में Dr. Richika Sahay ने इस बात का जिक्र किया है कि जब पुरुष ओवरवेट या ओबेस होते हैं, तो उनमें फर्टिलिटी की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. शरीर में सेल्स बढ़ जाते हैं, जो अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन बनाने लगते हैं. इसके चलते हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है. स्पर्म का निर्माण और उसकी क्वालिटी पर इसका काफी असर होता है. पेट के आसपास अधिक चर्बी स्क्रोटल टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, जिसका स्पर्म पर काफी निगेटिव असर देखने को मिलता है. इसके साथ ही मोटापे से कम लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत होती है, जिसके चलते गर्भधारण की समस्या होने लगती है.

कैसे होता है असर?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जिन पुरुषों में बॉडी मास इंडेक्स (BMI) ज्यादा होता है, उनमें स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिलती है. यानी कि उनके अंदर कम स्पर्म काउंट मिलता है. मोटापे से शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ये सभी कारण धीरे-धीरे स्पर्म काउंट कम करने में योगदान देते हैं. इसके अलावा मोटापे से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या हो सकती है, जिसके चलते फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है. अच्छी बात यह है कि मोटापा नियंत्रित करने से स्पर्म क्वालिटी और काउंट में सुधार किया जा सकता है. हेल्दी डाइट, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी बनाने से शरीर का वजन नियंत्रित होता है. जैसे-जैसे वजन घटता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है और स्पर्म प्रोडक्शन भी सामान्य होने लगता है.

किन चीजों से बचना चाहिए?

अगर आप फर्टिलिटी रेट की समस्या से बचना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जंक फूड, तली-भुनी चीजें और मीठे ड्रिंक्स से दूरी बनाएं. इसके अलावा शराब और धूम्रपान भी स्पर्म काउंट पर बुरा असर डालते हैं. कोशिश करें कि डेली 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें.

इसे भी पढ़ें: याददाश्त चली जाएगी और हार्मोंस भी होंगे डिसबैलेंस, अगर तुरंत नहीं बदल ली यह खराब आदत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
12 Oct 2025 11:31 AM (IST)
Obesity Obesity And Male Fertility Low Sperm Count Causes
Bihar Assembly Election: '15 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग को नहीं देंगे सिटिंग सीट', HAM चीफ जीतनराम मांझी ने BJP हाईकमान को सौंप दी लिस्ट
लखनऊ: दलित छात्रा से गैंगरेप मामले पर मायावती की सख्त टिपण्णी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
