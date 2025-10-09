याददाश्त चली जाएगी और हार्मोंस भी होंगे डिसबैलेंस, अगर तुरंत नहीं बदल ली यह खराब आदत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थयाददाश्त चली जाएगी और हार्मोंस भी होंगे डिसबैलेंस, अगर तुरंत नहीं बदल ली यह खराब आदत

जब इंसान ज्यादा सोचता है या काफी वक्त तक तनाव में रहता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है. इसके बढ़ते लेवल की वजह से शरीर के अन्य जरूरी हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि इंसान खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता है. हर किसी के सिर पर काम का बोझ, रिश्तों का दबाव और भविष्य की चिंता इस कदर हावी हो चुकी है कि लोग धीरे-धीरे तनाव से घिरते जा रहे हैं. इस तनाव से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जिससे नींद न आना, भूख कम लगना और बेचैनी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. आइए जानते हैं कि इसकी वजह से शरीर में क्या-क्या दिक्कतें होने लगती हैं?

ज्यादा टेंशन से होती है यह दिक्कत

वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब इंसान ज्यादा सोचता है या काफी वक्त तक तनाव में रहता है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बनने लगता है. यह वही हार्मोन है, जो शरीर को खतरे का सामना करने के लिए तैयार करता है, लेकिन जब इसका लेवल लगातार ज्यादा रहे तो शरीर के अन्य जरूरी हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉइड जैसे जरूरी हार्मोन प्रभावित होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति का वजन तेजी से बढ़ने लगता है. खासकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ती है, जिसे बाद में कम कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

नींद में भी आ जाती है कमी

इसके अलावा ज्यादा टेंशन लेने से नींद पूरी नहीं हो पाती. रात को बार-बार आंख खुलना या देर रात तक जागते रहना कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है. आयुर्वेद में भी कहा गया है कि मानसिक दोष यानी मन की अशांति से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे पाचन से लेकर नींद तक पर असर पड़ता है.

एनर्जी भी हो जाती है कम

थकान बढ़ने और एनर्जी की कमी जैसे लक्षण भी ज्यादा टेंशन लेने के कारण नजर आते हैं. दरअसल, जब दिमाग लगातार उलझनों में घिरा रहता है तो शरीर भले आराम कर रहा हो, लेकिन मन पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है. ऐसे में सुबह उठने का मन नहीं करता और दिनभर सुस्ती छाई रहती है. दिमाग की काम करने की स्पीड भी स्लो हो जाती है. इससे याददाश्त कमजोर होती है और फोकस करना मुश्किल हो जाता है. साथ ही, फैसले लेने में मुश्किल आने लगती हैं. 

टेंशन से कैसे निपटें?

तनाव से उबरने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को समझना. हमें यह सीखना होगा कि हर बात पर सोचते रहना समाधान नहीं समस्या है. अपनी सोच को नियंत्रित करना और सकारात्मक सोचना बेहद जरूरी है. आयुर्वेद कहता है कि जब मन स्थिर होता है तो शरीर भी हेल्दी रहता है. इसके लिए नियमित रूप से योग और प्राणायाम करना बेहद फायदेमंद होता है. सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम-विलोम जैसे अभ्यास दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं. मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि मेडिटेशन से कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और मानसिक शांति मिलती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 09 Oct 2025 03:39 PM (IST)
Hormonal Imbalance Stress Memory Loss Health News
Petrol Price Today
Diesel Price Today
प्राइवेसी पॉलिसी

