हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थShubman Gill: चौका लगाते ही शुभमन गिल के कंधे में क्यों होने लगा तेज दर्द, कितनी खतरनाक है यह दिक्कत?

Shubman Gill: चौका लगाते ही शुभमन गिल के कंधे में क्यों होने लगा तेज दर्द, कितनी खतरनाक है यह दिक्कत?

Shubman Gill Health Update: भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच इस समय टेस्ट मैच चल रहा है. बैटिंग करने आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में खिंचाव के कारण वापस लौटना पड़ा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

Shubman Gill neck injury: कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल को स्वीप शॉट से चौका लगाने के तुरंत बाद गर्दन में खिंचाव आ गया. वॉशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद गिल 35वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे और आते ही एक जबरदस्त स्वीप लगाकर चौका जड़ा. उस शॉट के बाद उन्हें अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और वे अपनी गर्दन पकड़ते हुए रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. बीसीसीआई ने बताया कि गिल अस्पताल में एडमिट हैं और वह पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं. आइए जानते हैं कि चौका लगाते ही गिल के कंधे में क्यों हुआ तेज दर्द और यह कंडीशन कितनी खतरनाक है?

शुभमन को क्या दिक्कत?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभमन गिल को इलाज के लिए ICU में शिफ्ट किया गया है, जहां मेडिकल टीम लगातार उनकी हालत पर नजर रख रही है. स्कैन और MRI की सभी जांचें पूरी हो चुकी हैं. भारतीय कप्तान को गर्दन के पास तेज दर्द की शिकायत थी, इसी कारण उन्हें बेहतर देखभाल के लिए ICU में भर्ती किया गया. अच्छी बात यह है कि शुरुआती रिपोर्ट्स में उनकी स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. ताजा अपडेट के अनुसार, शुभमन गिल को गर्दन में स्पैसम है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने और शरीर हिलाने-डुलाने में दिक्कत हो रही है. उन्हें निगरानी के लिए वुडलैंड्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है.

गर्दन में खिंचाव कितना खतरनाक?

Mayo Clinic के अनुसार, अचानक होने वाला गर्दन का दर्द अक्सर मांसपेशियों के तनाव, गलत मूवमेंट या नस पर दबाव के कारण होता है. शुभमन गिल के मामले में भी यही स्थिति देखने को मिली. स्वीप शॉट लगाते वक्त उनका ऊपरी शरीर तेजी से घूम गया, जिससे गर्दन की मांसपेशियों पर अचानक जोर पड़ा और स्पैसम की स्थिति बन गई. यही वजह रही कि चौका लगाने के तुरंत बाद उन्हें तीखा दर्द महसूस हुआ और वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि, गर्दन की मांसपेशियों में अचानक पड़ा खिंचाव आम तौर पर हल्का होता है, लेकिन कभी-कभी यह नस पर दबाव, टिश्यू इंजरी या सर्वाइकल स्पाइन पर स्ट्रेस पैदा कर सकता है. ऐसे मामलों में दर्द तेज हो सकता है और सिर घुमाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए खिलाड़ियों में ऐसे दर्द को हल्के में नहीं लिया जाता और तुरंत स्कैन करने की सलाह दी जाती है.

कब यह ज्यादा दिक्कत कर सकती है

Mayo Clinic के अनुसार, वैसे तो यह कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, इलाज करवाने के बाद. लेकिन अगर खिचाव-दर्द के साथ कुछ लक्षण दिखें तो यह सावधानी लायक हो सकता है. जैसे कि

  • दर्द लगातार बने रहना या दिनों में कम न होना
  • दर्द के साथ बाजू-हाथ या कंधे में कमजोरी, सुन्न होना, टिंगलिंग महसूस होना
  • इनमें से कोई भी मिले तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें: Lip Cancer: होंठों पर नजर आते हैं इस कैंसर के 5 लक्षण, दिखते ही भागें डॉक्टर के पास

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 16 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Shubman Gill Health Update SHUBMAN GILL Shubman Gill Neck Injury
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'किडनी दान' करने वाली बेटी ने अपनी ही परिवार से कर दी बगावत! | Rohini Acharya
Delhi Blast Case Breaking: कार धमाका करने से पहले दिल्ली में उमर 14 दिन तक घूमा था | ABP News
Lalu Family Rift: चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में उथल-पुथल, Rohini ने तोड़ा परिवार से नाता
Lalu Family Rift: 'सभी बहन-बेटियां अपना घर देखें'- Rohini Acharya का X पर एक और बड़ा पोस्ट | Breaking
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी BJP, अमित मालवीय-निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
Live: लालू परिवार के झगड़े के बीच कूदी बीजेपी, अमित मालवीय और निशिकांत दुबे ने किया पोस्ट
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget