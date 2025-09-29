हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMobile Neck Pain: गर्दन झुकाकर देखते हैं स्मार्टफोन तो तुरंत बदल लें यह आदत, वरना हो जाएगी यह खतरनाक बीमारी

Mobile Neck Pain: गर्दन झुकाकर देखते हैं स्मार्टफोन तो तुरंत बदल लें यह आदत, वरना हो जाएगी यह खतरनाक बीमारी

Neck Stiffness: आजकल लोग घंटों बैठकर फोन पर लगे रहते हैं, यह काफी खतरनाक है. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कौन सी खतरनाक बीमारी होती है और इसको सही कैसे कर सकते हैं.

By : सोनम | Updated at : 29 Sep 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

Cervical Pain: आजकल इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, ऑफिस में घंटों लैपटॉप पर काम करना या फिर मोबाइल में डेली घंटों रील स्क्रोल करना. हमारी लाइफस्टाइल में ये चीजें शामिल हो चुकी हैं. इसका काफी निगेटिव इम्पेक्ट हमारी सेहत पर पड़ रहा है. लोग तरह-तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से एक है सर्वाइकल. लगातार गलत पाश्चर में बैठने से यह समस्या यूथ में काफी तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि यह बीमारी कितनी खतरनाक है और इससे लोगों पर क्या असर होता है.

अस्पताल पहुंच रहे लोग

लगातार गलत पोस्चर में बैठने का नतीजा है कि गर्दन पर सिर का दबाव काफी ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते हड्डियों और डिस्क में घिसाव की समस्या बढ़ रही है. इसके चलते दर्द, अकड़न, झनझनाहट, खराब पाश्चर को लेकर बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं. एक सामान्य सिर का वजन 4 से 5 किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन गलत पोस्चर में बैठने की वजह से नेक पर इसका भार 12 किलो से 27 किलोग्राम तक हो जाता है.

कब होती है यह खतरनाक बीमारी?

अगर गर्दन लगातार झुकी रहती है, तो सर्वाइकल होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसका शुरुआती लक्षण जो होता है वह गर्दन में अकड़ने और दर्द से शुरू होता है. अगर इसे इग्नोर किया जाए, तो समय के साथ यह बड़ी समस्या बन जाता है, जैसे कि सिरदर्द, टेंस नर्वस हेडक और मांसपेशियों की कमजोरी का रूप हो जाता है. अगर स्थिति हाथ से निकल जाए तो इसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है और इसमें फिजिकल थेरपी, पेन किलर और कभी-कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ जाती है.

कैसे बच सकते हैं आप?

अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्वाइकल की दिक्कत न हो, तो आपको अपने लाइफस्टाइल और डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है, जैसे कि-

सीधा बैठें: कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हैं, उसे सीधा बैठकर करें. इसके लिए लैपटॉप और मोबाइल को ऊंचाई पर रखें, ताकि गर्दन झुका कर काम न करना पड़े.

ब्रेक लें: हर 30 से 50 मिनट के बाद उठें और अपनी गर्दन को थोड़ा हिलाएं-डुलाएं, जिससे अकड़ने की समस्या न हो.

सही पोस्चर: सबसे जरूरी चीज है सही पोस्चर बनाए रखना, इससे गर्दन पर सर का ज्यादा भार नहीं पड़ेगा.

एक्सपर्ट की राय

Dr. Manoj Miglani, Fortis Hospital, Vasant Kunj- Additional Director – Orthopaedics & Spine Surgery Department अपने वीडियो में बताते हैं कि मोबाइल फोन चलाते समय गर्दन झुकाना हमारी सबसे बड़ी गलती है, अगर आप लगातार ऐसा करते हैं, तो यह सर्वाइकल जैसी समस्या को जन्म दे सकती है. इसलिए आप अपनी आदत का बदलें और स्कीन को आंखों के बराबर रखें. लंबे समय तक एक स्थिति में न बैठें, नियमित रूप से गर्दन और पीठ की एक्सरसाइज करें.

इसे भी पढ़ें- Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Cervical Pain Neck Stiffness Wrong Posture
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स वाइफ धनश्री बोलीं- 'शादी के दो महीने बाद ही रंगे हाथ पकड़ा था'
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
इंडिया
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
बिहार में फंसा चुनाव तो किंगमेकर बन सकता है पीएम मोदी का ये पुराना 'दोस्त', वरिष्ठ पत्रकार ने किया चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget