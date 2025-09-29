हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeart Disease and Weight Loss Drugs: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत

Heart Disease and Weight Loss Drugs: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत

Heart Attack: आजकल मोटापा लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है. आपको बताते हैं कि मोटापा कम करने के लिए जो दवा खाई जाती है, क्या उससे हार्ट अटैक आ सकता है?

By : सोनम | Updated at : 29 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

Weight Loss Drugs Heart Attack: आज के समय में अगर आप लोगों से पूछते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उनका ज्यादातर जवाब मोटापा को लेकर रहेगा. हर उम्र के लोग इससे परेशान हैं. बदलती लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज की कमी से यह बीमारी काफी तेजी से फैल रही है. इसको कम करने या फिर इससे बचने के लिए लोग दवा का यूज काफी ज्यादा कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि वेज लॉस करने की इस दवा से क्या हार्ट अटैक जल्दी आता है या फिर यह सब एक कहावत है. जानते हैं सच्चाई.

क्या होता है असर?

कुछ समय पहले अमेरिका में इसको लेकर एक रिसर्च करवाया गया था, जिसमें ओजेम्पिक दवा के बारे में शोध किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें यह फैक्ट निकल कर सामने आया था कि यह दवा वैट लॉस के साथ-साथ हार्ट की बीमारियों में भी इंसान के लिए काफी मददगार है. डिकल ग्रुप 'मास जनरल ब्रिघम' के डॉक्टरों की तरफ से यह पूरा रिसर्च हुआ था, जिसके परिणाम ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इसमें बताया गया कि जिन लोगों को पहले से हार्ट की दिक्कत है, उनके लिए यह दवा काफी मददगार साबित हुई. इनके इस्तेमाल के बाद उनको अस्पताल में जाने की नौबत काफी कम आई. इस पूरे रिसर्च के दौरान जिन दो दवाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, वे थीं सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपेटाइड. रिसर्चर ने पूरे रिसर्च के दौरान 90,000 लोगों को शामिल किया, जिनमें हार्ट फेलियर, मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज के लक्षण थे.

क्या इस दवा से आता है हार्ट अटैक?

'मास जनरल ब्रिघम' के डॉक्टरों के अनुसार, यह धारणा अब पुरानी हो चुकी है कि मोटापा कम करने की दवा से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है. रिसर्च में पता चला कि सेमाग्लूटाइड लेने से मरीजों में जल्दी मौत होने या फिर अस्पताल में भर्ती होने के चांस 42 प्रतिशत तक कम हो गए, वहीं टिर्जेपेटाइड का असर इससे भी काफी ज्यादा देखने को मिला. इसके इस्तेमाल के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 58 पहुंच गया. हालांकि, अगर आप वैट लॉस करने की दवा लेते हैं, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि दवा असली होनी चाहिए या फिर ब्रांड की होनी चाहिए, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से खतरा बढ़ सकता है. कुछ पुरानी दवाइयां जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती थीं, उनको बाजार से हटा दिया गया है. यदि आप वेट लॉस की दवा यूज करने जा रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें- Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 04:11 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Weight Loss Drugs Weight Loss Drugs Heart Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 19 वाइल्ड कार्ड, तान्या मित्तल, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक और भी बहुत कुछ, शिखा मल्होत्रा ​​के साथ
रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
फैंस के लिए खुशखबरी, एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
शिक्षा
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Neck Weight From Phone: गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
गर्दन झुकाकर फोन देखने से नेक पर पड़ता है इतने किलो वजन, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा यह बात
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
Embed widget