गलत पोश्चर की वजह से निकल रहा है कूबड़, इस एक्सरसाइज से कर सकते हैं ठीक

आजकल ज्यादातर लोग घंटे तक लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं. लगातार 8 से 9 घंटे एक ही पोजीशन में रहने से शरीर पर सीधा असर पड़ता है. घंटों तक एक ही पोश्चर में बैठने की वजह से पीठ झुकने लगती है, कंधे आगे की ओर चले जाते हैं और कमर पर हल्का कूबड़ निकल जाता है. खराब पाेश्चर न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को खराब करता है, बल्कि पेट दर्द, जकड़न और मांसपेशियों में खिंचाव जैसे दिक्कतें भी बढ़ा देता है.

ऐसे में अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो फिटनेस एक्सपर्ट्स इसे लेकर कुछ आसान एक्सरसाइज बताते हैं. चलिए तो आज हम आपको फिटनेस एक्सपर्ट्स की वह एक्सरसाइज बताते हैं जो आपके कूबड़ को ठीक कर सकता है.



छाती की मांसपेशियों का स्ट्रेस कम करें



एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खराब पोश्चर की सबसे बड़ी वजह टाइट चेस्ट मसल्स होती है. जब छाती की मांसपेशियां ज्यादा सख्त हो जाती है तो वह कंधों को नीचे और आगे की ओर खींच लेती है, जिससे पोश्चर झुका हुआ लगता है. इसे ठीक करने के लिए रोज कुछ मिनट चेस्ट रिलीज एक्सरसाइज करें. इसके लिए दीवार के सहारे हल्का स्ट्रेच तीन सेट में लगभग 10-10 बार करने से कंधे रिलैक्स होते हैं और शरीर ऊपर उठने लगता है.



डोनाल्ड डक बट को करें सही



कई लोग चलते या बैठते समय कमर को ज्यादा बाहर की ओर निकाल लेते हैं, जिसे डोनाल्ड डक बट कहा जाता है. इसे सुधारने के लिए एक घुटने के बल बैठे, दूसरा पर आगे करें और सिर को थोड़ा आगे झुकाकर हाथ को साइड की ओर स्ट्रेच करें. इससे कमर की मांसपेशियों का बैलेंस सुधरता है और रीढ़ सीधी रहती है.



गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग करें



लगातार फोन देखने की आदत से गर्दन भी आगे की ओर झुक जाती है. इसे ठीक करने के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को गर्दन के पीछे रखें और सिर को हल्का खींचे. यह प्रैक्टिस गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और सिर को सही पोजीशन में लाता है.



भुजंगासन करें



लंबे समय तक गलत तरीके से बैठने से पीठ पर कूबड़ निकल सकता है. इसे कीफोसिस भी कहा जाता है. अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप भुजंगासन कर सकते हैं. भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट कर हाथों को कंधों के नीचे रखें और धीरे-धीरे छाती को ऊपर उठाएं. यह आसान रीड की हड्डी को मजबूत बनाता है और कूबड़ कम करने में मदद करता है.



शलभासन



शलभासन में पेट के बल लेट कर दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं. रोज इसका अभ्यास करने से ऊपरी पीठ मजबूत होती है और कूबड़ घटता है.



बालासन



बालासन करने के लिए वज्रासन की मुद्रा में बैठकर माथा जमीन पर टिकाएं और हाथों को आगे की ओर फैलाएं. यह आसान रीढ़ और कंधों को स्ट्रेच करता है और झुकी हुई पीठ को सीधा करने में मदद करता है.



कैट-काउ पोज

इस आसन के लिए हाथों और घुटनों के बल आकर कभी पीठ को गोल और कभी नीचे की ओर झुकाए. यह एक्सरसाइज रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाती है.

