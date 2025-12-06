संतरे से भी ज्यादा फायदेमंद हैं छिलके, जरूर जानें इसके सुपरहेल्दी फायदे

अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, तो संतरे का छिलका आपकी मदद कर सकता है. इसमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, पेट को देर तक भरा रखता है और ज्यादा भूख को कम करता है. सूखे छिलकों की चाय या पाउडर शरीर में फैट-बर्निंग प्रोसेस को एक्टिव करता है, जिससे वजन घटाने में आसानी होती है.