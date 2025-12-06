हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसंतरे से भी ज्यादा फायदेमंद हैं छिलके, जरूर जानें इसके सुपरहेल्दी फायदे

संतरे से भी ज्यादा फायदेमंद हैं छिलके, जरूर जानें इसके सुपरहेल्दी फायदे

इन छिलकों में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स, कैल्शियम और कई तरह के हेल्दी प्लांट कंपाउंड्स भरे होते हैं. इससे शरीर के कई हिस्सों को फायदा मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Dec 2025 11:54 AM (IST)
इन छिलकों में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स, कैल्शियम और कई तरह के हेल्दी प्लांट कंपाउंड्स भरे होते हैं. इससे शरीर के कई हिस्सों को फायदा मिल सकता है.

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में चमकते–दमकते संतरे हर किसी का दिल खुश कर देते हैं. ज्यादातर लोग संतरा खाने के बाद उसके मीठे रस और मुलायम गूदे को तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन छिलकों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि संतरे के छिलकों में जितनी शक्ति, पोषण और औषधीय गुण होते हैं, उतने खुद संतरे में भी नहीं पाए जाते हैं. इन छिलकों में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स, कैल्शियम और कई तरह के हेल्दी प्लांट कंपाउंड्स भरे होते हैं. इससे शरीर के कई हिस्सों को फायदा मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि संतरे के छिलके से क्या फायदे मिलते हैं.

1/7
संतरे के छिलकों में विटामिन C की मात्रा गूदे से भी ज्यादा होती है. यह शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाने की क्षमता बढ़ाता है. ठंड के मौसम में बार-बार होने वाली सर्दी–जुकाम, संक्रमण और थकान से बचने के लिए ऑरेंज पील टी बेहद फायदेमंद मानी जाती है.
संतरे के छिलकों में विटामिन C की मात्रा गूदे से भी ज्यादा होती है. यह शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाने की क्षमता बढ़ाता है. ठंड के मौसम में बार-बार होने वाली सर्दी–जुकाम, संक्रमण और थकान से बचने के लिए ऑरेंज पील टी बेहद फायदेमंद मानी जाती है.
2/7
ऑरेंज पील्स पेट के लिए किसी नैचुरल मेडिसिन से कम नहीं हैं. इसका फाइबर गैस, एसिडिटी, अपच और ब्लोटिंग जैसी आम दिक्कतों को दूर करता है. नियमित सेवन आंतों की सफाई रखता है और कब्ज की समस्या कम होती है, जिससे digestion स्मूथ रहता है.
ऑरेंज पील्स पेट के लिए किसी नैचुरल मेडिसिन से कम नहीं हैं. इसका फाइबर गैस, एसिडिटी, अपच और ब्लोटिंग जैसी आम दिक्कतों को दूर करता है. नियमित सेवन आंतों की सफाई रखता है और कब्ज की समस्या कम होती है, जिससे digestion स्मूथ रहता है.
3/7
अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, तो संतरे का छिलका आपकी मदद कर सकता है. इसमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, पेट को देर तक भरा रखता है और ज्यादा भूख को कम करता है. सूखे छिलकों की चाय या पाउडर शरीर में फैट-बर्निंग प्रोसेस को एक्टिव करता है, जिससे वजन घटाने में आसानी होती है.
अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, तो संतरे का छिलका आपकी मदद कर सकता है. इसमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, पेट को देर तक भरा रखता है और ज्यादा भूख को कम करता है. सूखे छिलकों की चाय या पाउडर शरीर में फैट-बर्निंग प्रोसेस को एक्टिव करता है, जिससे वजन घटाने में आसानी होती है.
4/7
संतरे के छिलकों में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉयड्स शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसी वजह से यह दिल को स्वस्थ रखने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में सहायक माना जाता है.
संतरे के छिलकों में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉयड्स शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसी वजह से यह दिल को स्वस्थ रखने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में सहायक माना जाता है.
5/7
संतरे के छिलकों में मौजूद विशेष तत्व ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसकी हल्की-सी चाय लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि यह शुगर स्पाइक्स को कम कर सकती है और एनर्जी का लेवल संतुलित रखती है.
संतरे के छिलकों में मौजूद विशेष तत्व ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसकी हल्की-सी चाय लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि यह शुगर स्पाइक्स को कम कर सकती है और एनर्जी का लेवल संतुलित रखती है.
6/7
ऑरेंज पील में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण भरपूर होते हैं. अगर इसे घर पर सुखाकर पाउडर बना लिया जाए और फेस पैक के रूप में यूज किया जाए, तो यह चेहरे से अतिरिक्त तेल हटाता है, पिंपल्स और दाग-धब्बे कम करता है, स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है, इससे स्किन साफ, फ्रेश और चमकदार दिखती है.
ऑरेंज पील में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण भरपूर होते हैं. अगर इसे घर पर सुखाकर पाउडर बना लिया जाए और फेस पैक के रूप में यूज किया जाए, तो यह चेहरे से अतिरिक्त तेल हटाता है, पिंपल्स और दाग-धब्बे कम करता है, स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है, इससे स्किन साफ, फ्रेश और चमकदार दिखती है.
7/7
संतरे के छिलके शरीर को नैचुरली डिटॉक्स करते हैं. यह पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, जिससे न सिर्फ पेट बेहतर रहता है बल्कि त्वचा और बाल भी हेल्दी दिखाई देते हैं. नियमित रूप से इसका पानी या चाय शरीर से गंदगी निकालकर freshness और हल्कापन देता है.
संतरे के छिलके शरीर को नैचुरली डिटॉक्स करते हैं. यह पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, जिससे न सिर्फ पेट बेहतर रहता है बल्कि त्वचा और बाल भी हेल्दी दिखाई देते हैं. नियमित रूप से इसका पानी या चाय शरीर से गंदगी निकालकर freshness और हल्कापन देता है.
Published at : 06 Dec 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Orange Peel Orange Health Orange Peel Benefits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Interview: Tarun Garg, COO, Hyundai Motor India on Hyundai Creta electric | Auto Live
Haval H9: क्या ये गाड़ी India में मिलती है? | Auto Live #havalh9
Passenger anger On Flight Delay: Indi'Go' कहें या फिर Indi'Stop'? | Bharat Ki Baat With Pratima
Road Test Review Of Volkswagen Golf GTI India | Auto Live
दोस्ती इम्तिहान लेती है...दोस्तों की जान लेती है। | Sansani | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
यूटिलिटी
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
2025 के सबसे गलत बोले गए शब्द, अमेरिकी नहीं बोल पाए Mamdani और Louvre का सही उच्चारण
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget