संतरे से भी ज्यादा फायदेमंद हैं छिलके, जरूर जानें इसके सुपरहेल्दी फायदे
इन छिलकों में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स, कैल्शियम और कई तरह के हेल्दी प्लांट कंपाउंड्स भरे होते हैं. इससे शरीर के कई हिस्सों को फायदा मिल सकता है.
सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में चमकते–दमकते संतरे हर किसी का दिल खुश कर देते हैं. ज्यादातर लोग संतरा खाने के बाद उसके मीठे रस और मुलायम गूदे को तो बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन छिलकों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि संतरे के छिलकों में जितनी शक्ति, पोषण और औषधीय गुण होते हैं, उतने खुद संतरे में भी नहीं पाए जाते हैं. इन छिलकों में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉयड्स, कैल्शियम और कई तरह के हेल्दी प्लांट कंपाउंड्स भरे होते हैं. इससे शरीर के कई हिस्सों को फायदा मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि संतरे के छिलके से क्या फायदे मिलते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 11:54 AM (IST)
