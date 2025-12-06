बीमारी, भूख और तनाव में न करें जिम, फिटनेस एक्सपर्ट ने बताए 6 नो वर्कआउट मोमेंट्स

वहीं अगर किसी इमोशनल कंडीशन के चलते रोना, घबराहट या बेचैनी महसूस हो रही है तो पहले खुद को शांत करना जरूरी होता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि जब ऐसी कंडीशन हो तो खूद को शांत करके थोड़ी देर बाद किया गया वर्कआउट शरीर और दिमाग दोनों के लिए राहत भरा होता है.