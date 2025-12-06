एक्सप्लोरर
बीमारी, भूख और तनाव में न करें जिम, फिटनेस एक्सपर्ट ने बताए 6 नो वर्कआउट मोमेंट्स
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फ्लू, बुखार या वायरल की कंडीशन में ट्रेनिंग को पूरी तरह रोक देना चाहिए. ऐसे समय में शरीर को ठीक होने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और वर्कआउट करने से हालात और खराब हो सकती है.
अगर आप नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं तो यह अच्छी आदत है, लेकिन हर दिन खुद को जबरदस्ती जिम ले जाना फायदेमंद नहीं होता. हमारा शरीर कई बार साफ संकेत देता है कि उसे आराम चाहिए. ऐसे में शरीर के इन संकेतों को नजरअंदाज करने पर चोट, थकान और आपकी प्रोग्रेस पर असर पड़ सकता है. इसी को लेकर फिटनेस ट्रेनर कुछ ऐसी कंडीशन बताते हैं जब वर्कआउट छोड़ देना सही फैसला माना जाता है. चलिए आज हम आपको वह 6 नो वर्कआउट मोमेंट्स बताते हैं जिनके लिए अक्सर फिटनेस एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 06 Dec 2025 12:26 PM (IST)
हेल्थ
5 Photos
ग्लाइकोलिक एसिड क्यों कहलाता है लिक्विड गोल्ड? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें 5 हैरान करने वाले फायदे
हेल्थ
8 Photos
30 साल उम्र के बाद नजर आएं ये 4 साइन तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना कोलन कैंसर बना लेगा शिकार
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
टेलीविजन
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion