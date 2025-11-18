गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में रोज कितना पानी पीना चाहिए, जान लीजिए काम की बात

सर्दियों का मौसम आते ही ठंडक, गरम-गरम खाना, धूप सेंकना और कंर्फटेबल कंबल, ये सब हमारी डेली लाइफ में शामिल हो जाता है. इस मौसम में पसीना कम आता है, शरीर ठंडा रहता है और प्यास भी बहुत कम लगती है. अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा दिन गुजार देते हैं लेकिन पानी पीना याद ही नहीं रहता है. जबकि गर्मियों में थोड़ी-सी भी गर्मी लगते ही हम बार-बार पानी पीते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में भी शरीर को उतनी ही मात्रा में पानी चाहिए जितना गर्मियों में पीते हैं. सर्दी में भी आपका शरीर अंदर से उतना ही काम करता है, और हर सिस्टम को सही चलाने के लिए पानी जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में रोज कितना पानी पीना चाहिए और क्यों पानी कम पीने से आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है.



गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में रोज कितना पानी पीना चाहिए

सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत गर्मियों जितनी ही रहती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक सामान्य और हेल्दी व्यक्ति को रोजाना लगभग 8–10 गिलास यानी 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए. जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती है और जो ज्यादातर समय घर या ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उनके लिए लगभग 2 लीटर पानी पीना सही माना जाता है. वहीं जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं या बाहर काम करते हैं, उन्हें रोजाना 10 से 12 गिलास यानी 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे. वहीं ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, इसलिए पानी पीने को आदत के रूप में अपनाना जरूरी है, नहीं तो शरीर में पानी की कमी आसानी से हो सकती है.

सर्दियों में पानी पीना क्यों जरूरी है

1. शरीर को अंदर से पानी चाहिए, चाहे मौसम कोई भी हो - सर्दियों में पसीना कम आता है, इसलिए धोखा लगता है कि पानी की जरूरत कम है. लेकिन शरीर के हर अंग को सही से काम करने के लिए पानी हमेशा बराबर मात्रा में चाहिए. पानी कम हुआ तो डिहाइड्रेशन हो सकता है जो सर्दियों में चुपचाप हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है.

2. स्किन को नमी मिलती है - सर्दियों में हवा सूखी होती है, जिससे स्किन फटने, सूखापन और खुजली जैसी समस्याएं बढ़ती हैं. पानी स्किन में नमी बनाए रखता है और उसे हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाता है.

3. पाचन दुरुस्त रहता है - सर्दियों में लोग तला-भुना, हैवी और मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं. ऐसे खाने से कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में रोजाना सही और पूरा पानी पाचन बेहतर करता है, कब्ज से बचाता है और पेट को हल्का रखता है.

4. इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है - सर्दी-जुकाम और फ्लू सर्दियों में ज्यादा होते हैं. ऐसे में पानी शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम हो जाती है.

5. शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है - पानी शरीर का नेचुरल थर्मोरेगुलेटर है. सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने में पानी अहम भूमिका निभाता है. इसलिए पानी कम होगा तो शरीर जल्दी थकने लगेगा और ठंड ज्यादा महसूस होगी.

6. जोड़ों और मांसपेशियों में जकड़न कम होती है - सर्दियों में कई लोगों को जोड़ों में दर्द, जकड़न या अकड़न महसूस होती है. पानी जोड़ों को लुब्रिकेशन देता है.जिससे जोड़ों की मूवमेंट आसान होती है, दर्द कम होता है और मांसपेशियां मजबूत रहती हैं.

यह भी पढ़ें Morning sugar: सुबह-सुबह क्यों हाई हो जाता है ब्लड शुगर, यह कितना खतरनाक और क्या है इसे मैनेज करने का तरीका?

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator