गर्म या ठंडा पानी, जानें सर्दियों में कैसे पानी से धोना चाहिए चेहरा?

सर्दियों में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल जरूर होता है कि अपने चेहरे को गर्म पानी से धोएं या फिर ठंडे पानी से. दरअसल, सुबह का वक्त हमारी स्किन के लिए बेहद अहम होता है. नींद के दौरान स्किन खुद को रिचार्ज करती है और दिन की शुरुआत सही तरीके से करने से स्किन काफी समय तक हेल्दी और चमकदार बनी रहती है. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मानते हैं कि पानी का तापमान हमारी स्किन के पोर्स, तेल और नमी पर सीधा असर डालता है, इसलिए सर्दियों में चेहरे को धोने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है.

गर्म पानी अच्छा या खराब?

सबसे पहले बात करते हैं गर्म पानी की. शुरुआत में यह ताजगी और आराम देने वाला लगता है, लेकिन अगर बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल चेहरा धोने के लिए करते हैं तो यह स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आयुर्वेद में बताया गया है कि बहुत गर्म पानी स्किन की नैचुरल ऑयली लेयर को हटा देता है, जिससे स्किन रूखी और लाल होने लगती है. विज्ञान के अनुसार, गर्म पानी स्किन के ऊपर मौजूद नेचुरल बैरियर सेबम को खत्म कर देता है, जो स्किन को नमी और इंफेक्शन से बचाता है. लगातार गर्म पानी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर खुजली, रूखापन और कभी-कभी मुंहासे जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. ऐसे में मौसम ठंडा हो या गर्म, ज्यादा गर्म पानी से चेहरे को धोना ठीक नहीं है.

ठंडा पानी फायदेमंद या नुकसानदायक?

अब बात करें ठंडे पानी की तो ठंडा पानी चेहरे को तरोताजा महसूस कराता है. आयुर्वेद के अनुसार, ठंडा पानी वात दोष को संतुलित करता है और स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर ताजगी देता है. यह सूजन और लालिमा को कम करने में मदद करता है और चेहरे की पोर्स को अस्थायी रूप से सिकोड़ देता है. हालांकि, साइंस कहता है कि सिर्फ ठंडे पानी से स्किन की गहराई से सफाई पूरी तरह नहीं होती, क्योंकि ठंडा पानी ऑयल और गंदगी को पूरी तरह हटाने में कम असरदार होता है. लगातार ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से स्किन रूखी हो सकती है. ऐसे में मुख्य सफाई के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

सर्दियों में क्या ऑप्शन ज्यादा बेस्ट?

सर्दियों में चेहरा धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल सबसे अच्छा तरीका है. आयुर्वेद इसे संतुलित और सौम्य पानी मानता है, जो स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई करता है. गुनगुना पानी चेहरे की गंदगी, तेल और पसीने को धीरे-धीरे हटा देता है और स्किन के नेचुरल ऑयल को बरकरार रखता है. विज्ञान के अनुसार, गुनगुना पानी पोर्स को खोलकर गंदगी और डेड स्किन को बाहर निकालता है, जिससे स्किन नरम, ताजा और चमकदार बनती है. साथ ही, यह स्किन को ड्राई या इरिटेट होने से बचाता है.

यह ऑप्शन भी बेहद कारगर

स्किन को साफ करने का एक और तरीका है बर्फ या आइस वॉटर का. यह स्किन को तुरंत ताजगी देने वाला लगता है और खून की धमनियों को सिकोड़कर सूजन और लालिमा कम करता है. आयुर्वेद के हिसाब से यह वात को शांत करता है और चेहरे को ठंडक पहुंचाता है. हालांकि, लंबे समय तक आइस वॉटर का इस्तेमाल करने से त्वचा की नमी कम हो सकती है और यह रूखी बन सकती है. ऐसे में बर्फ के पानी का इस्तेमाल हमेशा सावधानी के साथ करना चाहिए. वहीं, चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: पेट का भारीपन या मामूली थकान? नजरअंदाज न करें, जानिए फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator